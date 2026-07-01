https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bitcoinde-buyuk-cokus-21-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1106905213.html
Bitcoin'de büyük çöküş: 21 ayın en düşük seviyesinde
Bitcoin'de büyük çöküş: 21 ayın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Bitcoin, 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T09:38+0300
2026-07-01T09:38+0300
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Lider kripto para birimi Bitcoin, daha yüksek faiz oranları ihtimali ve en büyük kurumsal alıcısına ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını zayıflatmasıyla birlikte 21 ayın en düşük seviyesine gerileme gösterdi.Bitcoin yüzde 1,5'e kadar düşüşle 57 bin 742 dolara kadar gerileyerek 17 Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü, ardından bir miktar dengelendi.ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının şahin açıklamaları, daha yüksek faiz beklentilerini körükleyerek sermayenin getiri sağlamayan kripto para gibi varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.Yatırımcılar, Haziran ayında ABD'de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 4 milyar dolardan fazla çekti; bu, fonların iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek çıkış oldu.IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in "değişen Fed faiz beklentileri ve güçlenen ABD dolarından kaynaklanan artan rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu" söyledi. Bu hafta sonu açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunun, "Fed'in şahin eğilimini güçlendirmesi halinde ek baskı yaratma potansiyeline sahip olduğunu" ekledi.Buna ek olarak, yatırımcılar Michael Saylor'ın Strategy'deki finansman yeniden yapılandırmasına yönelik başlangıçtaki güvenini geri çekti ve Bitcoin'in en büyük alıcılarından birinin artık istikrarlı bir talep kaynağı olmayabileceğine dair yeni endişeleri gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/altin-yine-dustu-gram-altin-fiyati-ne-kadar-oldu-1106841296.html
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Bitcoin'de büyük çöküş: 21 ayın en düşük seviyesinde
09:38 01.07.2026 (güncellendi: 09:42 01.07.2026)
Bitcoin, 21 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Lider kripto para birimi Bitcoin, daha yüksek faiz oranları ihtimali ve en büyük kurumsal alıcısına ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını zayıflatmasıyla birlikte 21 ayın en düşük seviyesine gerileme gösterdi.
Bitcoin yüzde 1,5'e kadar düşüşle 57 bin 742 dolara kadar gerileyerek 17 Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü, ardından bir miktar dengelendi.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarının şahin açıklamaları, daha yüksek faiz beklentilerini körükleyerek sermayenin getiri sağlamayan kripto para gibi varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.
Yatırımcılar, Haziran ayında ABD'de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 4 milyar dolardan fazla çekti; bu, fonların iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek çıkış oldu.
IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in "değişen Fed faiz beklentileri ve güçlenen ABD dolarından kaynaklanan artan rüzgarlarla karşı karşıya olduğunu" söyledi. Bu hafta sonu açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunun, "Fed'in şahin eğilimini güçlendirmesi halinde ek baskı yaratma potansiyeline sahip olduğunu" ekledi.
Buna ek olarak, yatırımcılar Michael Saylor'ın Strategy'deki finansman yeniden yapılandırmasına yönelik başlangıçtaki güvenini geri çekti ve Bitcoin'in en büyük alıcılarından birinin artık istikrarlı bir talep kaynağı olmayabileceğine dair yeni endişeleri gündeme getirdi.