https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abdye-ait-bir-helikopter-umman-denizine-dustu-1-personel-kayip-1106924663.html

ABD’ye ait bir helikopter Umman Denizi’ne düştü: 1 personel kayıp

ABD’ye ait bir helikopter Umman Denizi’ne düştü: 1 personel kayıp

Sputnik Türkiye

ABD Donanması, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’nde 'acil su inişi' yaptığını ve mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’ne düştüğünü duyurdu.Komutanlığın açıklamasında göre, dört kişilik mürettebattan üçü denizde kurtarılarak USS George H.W. Bush gemisine çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kayıp personelin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Öte yandan helikopterin düşürülmüş olabileceğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığı ve olayda düşmanca bir müdahale şüphesi olmadığı ifade edildi. Helikopterin USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı görev yaptığı aktarıldı.

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