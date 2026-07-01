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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abdye-ait-bir-helikopter-umman-denizine-dustu-1-personel-kayip-1106924663.html
ABD’ye ait bir helikopter Umman Denizi’ne düştü: 1 personel kayıp
ABD’ye ait bir helikopter Umman Denizi’ne düştü: 1 personel kayıp
Sputnik Türkiye
ABD Donanması, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’nde 'acil su inişi' yaptığını ve mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T21:13+0300
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ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’ne düştüğünü duyurdu.Komutanlığın açıklamasında göre, dört kişilik mürettebattan üçü denizde kurtarılarak USS George H.W. Bush gemisine çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kayıp personelin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Öte yandan helikopterin düşürülmüş olabileceğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığı ve olayda düşmanca bir müdahale şüphesi olmadığı ifade edildi. Helikopterin USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı görev yaptığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iranli-yetkili-amerikan-apache-helikopterine-kasten-saldiri-yapilmadi-1106384313.html
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abd, umman denizi, umman, abd donanması
abd, umman denizi, umman, abd donanması

ABD’ye ait bir helikopter Umman Denizi’ne düştü: 1 personel kayıp

21:13 01.07.2026
© AP PhotoABD helikopteri
ABD helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AP Photo
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ABD Donanması, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’nde 'acil su inişi' yaptığını ve mürettebattan bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin Umman Denizi’ne düştüğünü duyurdu.
Komutanlığın açıklamasında göre, dört kişilik mürettebattan üçü denizde kurtarılarak USS George H.W. Bush gemisine çıkarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kayıp personelin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Öte yandan helikopterin düşürülmüş olabileceğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığı ve olayda düşmanca bir müdahale şüphesi olmadığı ifade edildi. Helikopterin USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı görev yaptığı aktarıldı.
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