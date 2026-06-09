Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iranli-yetkili-amerikan-apache-helikopterine-kasten-saldiri-yapilmadi-1106384313.html
İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı
İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD'ye ait Apache helikopterinin kasıtlı olarak hedef alınmadığını söyledi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T23:40+0300
2026-06-09T23:40+0300
dünya
abd
i̇ran
savaş
savaş uçağı
apache saldırı helikopteri
apache helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106357461_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_ffc99c9fa0c4dfff3305df164434107a.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Katar merkezli bir televizyon kanalına açıklama yaptı.İranlı yetkili, “Hürmüz Boğazı’nda Amerikan Apache helikopterine İran tarafından kasten bir saldırı yapılmadı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-abd-bu-saldiriya-gerekli-sekilde-karsilik-vermek-zorundadir-1106380956.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106357461_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_0826f563907f90586178dbf17955f0e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri
abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri

İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı

23:40 09.06.2026
© AP Photo / Thanassis StavrakisApache helikopteri
Apache helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD'ye ait Apache helikopterinin kasıtlı olarak hedef alınmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Katar merkezli bir televizyon kanalına açıklama yaptı.
İranlı yetkili, “Hürmüz Boğazı’nda Amerikan Apache helikopterine İran tarafından kasten bir saldırı yapılmadı” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
DÜNYA
Trump: ABD bu saldırıya gerekli şekilde karşılık vermek zorundadır
19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала