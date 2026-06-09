https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iranli-yetkili-amerikan-apache-helikopterine-kasten-saldiri-yapilmadi-1106384313.html
İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı
İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD'ye ait Apache helikopterinin kasıtlı olarak hedef alınmadığını söyledi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T23:40+0300
2026-06-09T23:40+0300
2026-06-09T23:40+0300
dünya
abd
i̇ran
savaş
savaş uçağı
apache saldırı helikopteri
apache helikopteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106357461_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_ffc99c9fa0c4dfff3305df164434107a.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Katar merkezli bir televizyon kanalına açıklama yaptı.İranlı yetkili, “Hürmüz Boğazı’nda Amerikan Apache helikopterine İran tarafından kasten bir saldırı yapılmadı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-abd-bu-saldiriya-gerekli-sekilde-karsilik-vermek-zorundadir-1106380956.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106357461_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_0826f563907f90586178dbf17955f0e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri
abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, apache saldırı helikopteri, apache helikopteri
İranlı yetkili: Amerikan Apache helikopterine kasten saldırı yapılmadı
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD'ye ait Apache helikopterinin kasıtlı olarak hedef alınmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Katar merkezli bir televizyon kanalına açıklama yaptı.
İranlı yetkili, “Hürmüz Boğazı’nda Amerikan Apache helikopterine İran tarafından kasten bir saldırı yapılmadı” dedi.