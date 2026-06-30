https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/omer-celikten-ozgur-ozele-ak-genclik-yaniti-1106892864.html
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine tepki göstererek, Özel ve... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:49+0300
2026-06-30T17:49+0300
2026-06-30T17:54+0300
poli̇ti̇ka
ömer çelik
özgür özel
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db85bfaedf484c54e838db3f75513a5.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/chpde-26-il-baskani-daha-gorevden-alindi-1106891867.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081121143_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1d598a27ce24b1c48cc69e1e3b99f190.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ömer çelik, özgür özel, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
ömer çelik, özgür özel, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
17:49 30.06.2026 (güncellendi: 17:54 30.06.2026)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine tepki göstererek, Özel ve ekibinin AK Gençlik'i hedef almak yerine ondan siyaset öğrenmesi gerektiğini savundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
AK GENÇLİK Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir. Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır. Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sn Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sn Özgür Özel’in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten “siyaset öğrenmesi” daha sağlıklı bir yaklaşım olur.