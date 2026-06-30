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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine tepki göstererek, Özel ve... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:
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ömer çelik, özgür özel, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
ömer çelik, özgür özel, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'AK Gençlik' yanıtı

17:49 30.06.2026 (güncellendi: 17:54 30.06.2026)
© AA / Fatih Kurt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Fatih Kurt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine tepki göstererek, Özel ve ekibinin AK Gençlik'i hedef almak yerine ondan siyaset öğrenmesi gerektiğini savundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

AK GENÇLİK Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın siyaset okulunda yetişmiştir. Bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşımaktadır. Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sn Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sn Özgür Özel’in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten “siyaset öğrenmesi” daha sağlıklı bir yaklaşım olur.

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