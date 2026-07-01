https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abd-stratejik-petrol-rezervi-1983ten-bu-yana-en-dusuk-seviyesinde-1106923958.html

ABD stratejik petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyesinde

ABD stratejik petrol rezervi 1983’ten bu yana en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

ABD’nin stratejik petrol rezervi 26 Haziran itibariyle 5.5 milyon varil azalarak 325.7 milyon varile geriledi. Bu miktar, Mayıs 1983’ten bu yana kaydedilen en... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T20:33+0300

2026-07-01T20:33+0300

2026-07-01T20:33+0300

dünya

abd enerji bakanlığı

abd

petrol

rezerv

chris wright

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ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) haftalık raporuna göre, ülkenin stratejik petrol rezervi 26 Haziran’da sona eren haftada 5 milyon 536 bin varil azalarak 325 milyon 655 bin varile düştü. Böylece rezervler, Mayıs 1983’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Daha düşük bir seviye en son 20 Mayıs 1983’te 324 milyon 116 bin varille kaydedilmişti.ABD’nin stratejik rezervleri Eylül 2021’den itibaren düşüşe geçmiş; yaklaşık iki yıl içinde (Ağustos 2023’e kadar) rezervden 275 milyon varil, yani stokların yaklaşık yüzde 45’i çekilmişti. Bu tarihten sonra rezervler yeniden doldurulmaya başlansa da son iki buçuk yılda rezerve geri konulan miktar 70 milyon varilin altında kaldı. Mevcut toplam seviye hala Eylül 2021’deki 620 milyon varillik düzeyin neredeyse yarısında bulunuyor.ABD Enerji Bakanı Chris Wright, mart ayında yaptığı açıklamada, stratejik rezervden 170 milyon varil petrol daha piyasaya sürmeyi, ardından gelecek yıl içinde 200 milyon varillik alımla rezervi yeniden güçlendirmeyi planladıklarını bildirmişti. Açıklamaya göre, planlanan 172 milyon varilin piyasaya arzı yaklaşık 120 gün sürecek.Stratejik rezervden öngörülen 172 milyon varillik ek çekişin tamamlanması halinde, rezervde kalan miktarın 250 milyon varilin altına düşebileceği hesaplanıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise mevcut seviye, Ağustos 1982’den bu yana tutulan istatistikler içinde tarihi dip nokta olarak kayıtlara geçecek.

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abd enerji bakanlığı, abd, petrol, rezerv, chris wright