https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/hurmuz-bogazinda-ticari-gemi-trafigi-son-bir-haftada-yuzde-50den-fazla-artti-1106883443.html

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada yüzde 50'den fazla arttı

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada yüzde 50'den fazla arttı

Sputnik Türkiye

ABD ve İran arasındaki mutabakat sonrası müzakereler devam ederken Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada önceki haftaya göre yüzde 50'nin... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T14:04+0300

2026-06-30T14:04+0300

2026-06-30T14:05+0300

dünya

hürmüz boğazı

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İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş öncesi günlük ortalama 130 ticari geminin geçiş yaptığı ancak savaşla trafiğin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran mutabakatıyla belirgin bir artış görüldü. Ancak Boğaz'dan geçişler hala savaş öncesi seviyenin yüzde 70 altında seyrediyor.Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 15-21 Haziran haftasında Hürmüz Boğazı'ndan 223 ticari gemi geçiş yaptı. Böylece, söz konusu haftada günlük ortalama 32 ticari gemi geçişi kaydedildi. Bu haftada en düşük günlük trafik 18 gemiyle 15 Haziran'da, en yüksek trafik ise 50 gemiyle 20 Haziran'da görüldü.Hürmüz Boğazı'nda 22-28 Haziran haftasında ise 343 ticari gemi geçişi kayıtlara geçti. Son haftada günlük ortalama ticari gemi geçişi 49 olurken en düşük günlük trafik 24 ticari geminin geçtiği 28 Haziran'da, en yüksek trafik 76 gemiyle 24 Haziran'da gerçekleşti.ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki en yoğun geçişlerin görüldüğü gün 24 Haziran oldu.Böylece, Boğaz'daki trafik son bir haftada önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 54 yükseldi. Veriler, son olarak Boğaz'dan dün 40 geminin geçiş yaptığı ve en az 6 milyon varil ham petrol taşındığını ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/umman-hurmuz-bogazindan-gecislerin-ucretlendirilmesine-sicak-bakmiyoruz-1106866848.html

hürmüz boğazı

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