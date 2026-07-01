https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abd-bosna-hersek-macina-dogru-dzeko-favori-abd-ama-bizim-de-kalitemiz-var-sans-eseri-buraya-1106904265.html

ABD-Bosna Hersek maçına doğru Dzeko: Favori ABD ama bizim de kalitemiz var... Şans eseri buraya gelmedik

ABD-Bosna Hersek maçına doğru Dzeko: Favori ABD ama bizim de kalitemiz var... Şans eseri buraya gelmedik

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi Kaptan Dzeko konuştu. Bosna Hersek Milli Takımı... 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T08:35+0300

2026-07-01T08:35+0300

2026-07-01T08:35+0300

spor

fifa

dünya kupası

bosna hersek

abd

edin dzeko

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Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 03.00'te oynayacakları son 32 turu maçı öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.40 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı'nın son dönemde yaptıklarının etkileyici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:ABD'nin hızlı oyunculara sahip olduğunu bildiklerini kaydeden Dzeko, "Hızlarıyla çok derine inebildiklerini biliyoruz. Favori sizsiniz ancak eleme aşaması, grup aşamasından tamamen farklıdır." dedi.Dzeko, ABD'de bir televizyon kanalında spikerin Bosna Hersek'in nerede olduğunu bile bilmediğini söylemesi ve ardından özür dilemesiyle ilgili soru üzerine, "Bence bu bizimle ilgili değil. Daha çok onlar hakkında çok şey gösteriyor. Daha önemlisi ABD Milli Takımı'ndaki futbolcuların ne düşündüğü. Bence bizim kalitemiz olduğunu biliyorlar, biz de kalitemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı."Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor"Bosna Hersekli sağ bek Arjan Malic, eleme aşamasında oynayacakları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Maçın ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor. Gerçekten iyi bir takımız ve dünyaya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sahaya her çıktığımızda yüzde 100'ümüzden fazlasını veriyoruz. Her top için, her fırsat için savaşacağız." diye konuştu.Kaleci Nikola Vasilj ise rakiplerinin yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Çok güçlü bir takım. Ani ataklarda gerçekten iyi olduklarını biliyoruz. Ön alanda baskıda iyiler. Bu yüzden bizim takım olarak savunma yapmamız önemli. Bunu yapabileceğimizi gösterdik." dedi.Vasilj, turnuvadaki bütün maçlarda taraftarlarının desteğiyle ilgili soruya, "Gerçekten inanılmaz. Evden bu kadar uzakta, sıra dışı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son iki maçta evimizde oynuyormuş gibi hissettirdiler." yanıtını verdi.

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