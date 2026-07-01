https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/2026-kpss-lisans-basvurulari-erisime-acildi-1106907559.html

2026 KPSS lisans başvuruları erişime açıldı

2026 KPSS lisans başvuruları erişime açıldı

Sputnik Türkiye

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları erişime açıldı. 01.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-01T12:04+0300

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yaşam

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026-KPSS Lisans) başvurular başladı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım'da uygulanacak.Sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 1-13 Temmuz'da, DHBT'ye başvurular ise 22-30 Eylül'de alınacak.Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.Tüm adaylar için 6 Eylül'deki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorunlu olacak. Sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine adaylar karar verecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'ndan erişilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/2026-yks-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1106678381.html

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