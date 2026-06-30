https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yargitaydan-kritik-karar-artik-o-basvuru-yapilamayacak-1106873619.html

Yargıtay'dan kritik karar: Artık o başvuru yapılamayacak

Yargıtay'dan kritik karar: Artık o başvuru yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Yargıtay, görülmekte olan bir davanın taraflarından birinin yapmış bulunduğu bir usulü işlemin kısmen ya da tamamen düzeltmesine yönelik önemli bir karar... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T10:24+0300

2026-06-30T10:24+0300

2026-06-30T10:24+0300

türki̇ye

yargıtay

dava

yüksek mahkeme

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Yargıtay, görülmekte olan bir davanın taraflarından birinin yapmış bulunduğu bir usulü işlemin kısmen ya da tamamen düzeltmesine yönelik önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, hukuk yargılamasında, dava dilekçesinde yer almayan bir hususun, kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine karar verdi. Karar dava sürelerinin kısaltılması amacını taşıyor.Hukuk davasında ıslah, tarafların dilekçelerinde yaptıkları usul işlemlerini bir defaya mahsus olmak üzere tamamen veya kısmen düzeltmelerini sağlayan hukuki bir kurum. Dava süresince yalnızca tek bir kez kullanılabilen bu hak sayesinde, iddia ve savunmalar değiştirilip genişletilebilirdi.Yargıtay Büyük Genel Kurulu, içtihadı birleştirme kararıyla, hukuk davalarında son derece önemli bir düzenlemeyi yaşama geçirdi. Yüksek Mahkeme, “Hukuk yargılanmasında dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine” karar verdi. 8 Mayıs 2026 tarihli karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.Kararın gerekçesinde, “Davacı dava dilekçesini, hazırlarken tüm taleplerini düşünmek hangi husus ya da hususlarda hukuki koruma isteniyorsa buna ilişkin tereddütü mahal bırakmayacak şekilde açıkça bildirmek zorundadır” denildi.

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