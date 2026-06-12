https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kadin-hakim-asli-kahraman-makaminda-vuran-savcinin-durusmasinda-gerginlik-bu-savciyi-susturur-1106460741.html
Kadın hakim Aslı Kahraman' makamında vuran savcının duruşmasında gerginlik: 'Bu savcıyı susturur musunuz?'
Kadın hakim Aslı Kahraman' makamında vuran savcının duruşmasında gerginlik: 'Bu savcıyı susturur musunuz?'
Sputnik Türkiye
İstinaf Mahkemesi hakimi Aslı Kahraman'ı makamında silahla yaralayan savcı Muhammed Cağatay Kılıçarslan hakim karşısına çıktı. Mahkemede duruşma savcısını... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T14:40+0300
2026-06-12T14:40+0300
2026-06-12T14:40+0300
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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde kadın hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma salonunda ise Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını ve duruşma savcısını eleştirerek, mahkeme başkanına duruşma savcısı için 'Susturur musunuz lütfen' dedi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istediİstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmada duruşma savcısı mütalaasında Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Eleştiriyi bırak savunmayı yap diye uyardıHabertürk'ün haberine göre, Kılıçarslan’a mütalaaya karşı savunmasını yapması için mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verildi. Sanık Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını ve duruşma savcısını eleştirdi. Bunun üzerine duruşma savcısı, “karışmak istemiyorum ama lütfen şahsıma yönelik konuşmayın.” dedi. Sanık da mahkeme başkanına dönerek duruşma savcısı için, “Musa Bey’i susturur musunuz lütfen?” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin, 45 dakikadır eleştiriyorsun, şu eleştirileri bir bırak mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var.” yanıtını verdi. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydımSanık savcı ifadesinde 'Ben hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin' diyerek başlarken şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/kadin-hakimi-vuran-savci-tamamen-bir-ask-hadisesi-savunmasi-kastim-oldurme-olsa-kafasina-tek-1104756476.html
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anadolu adliyesi, savcı
Kadın hakim Aslı Kahraman' makamında vuran savcının duruşmasında gerginlik: 'Bu savcıyı susturur musunuz?'
İstinaf Mahkemesi hakimi Aslı Kahraman'ı makamında silahla yaralayan savcı Muhammed Cağatay Kılıçarslan hakim karşısına çıktı. Mahkemede duruşma savcısını eleştiren savcı Kılıçarslan için 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde kadın hakim Aslı Kahraman'ı vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma salonunda ise Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını ve duruşma savcısını eleştirerek, mahkeme başkanına duruşma savcısı için 'Susturur musunuz lütfen' dedi. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı.
42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmada duruşma savcısı mütalaasında Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Eleştiriyi bırak savunmayı yap diye uyardı
Habertürk'ün haberine göre, Kılıçarslan’a mütalaaya karşı savunmasını yapması için mahkeme başkanı tarafından söz hakkı verildi. Sanık Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını ve duruşma savcısını eleştirdi. Bunun üzerine duruşma savcısı, “karışmak istemiyorum ama lütfen şahsıma yönelik konuşmayın.” dedi. Sanık da mahkeme başkanına dönerek duruşma savcısı için, “Musa Bey’i susturur musunuz lütfen?” dedi.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin, 45 dakikadır eleştiriyorsun, şu eleştirileri bir bırak mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var.” yanıtını verdi.
Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım
Sanık savcı ifadesinde 'Ben hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin' diyerek başlarken şu ifadeleri kullandı:
"Bu mütalaayla mahkemenize baskı kuruluyor. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama öncelikle ailemi düşünüyorum onlar mağdur oluyor. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Telefon şifremi müştekiyi ve kendimi korumak için vermedim. Verseydim bizim cinsel ilişki görüntüleriniz yayınlanırdı, bilsem ki yayınlanmayacak verirdim. Benim gözaltı görüntülerim bile yayınlandı. 2,5 aydır cezaevindeyim, babam kalp krizi geçirdi. Duygusal ilişkimiz başladıktan sonra İlk cinsel ilişkiyi de o başlattı. Güzel bir ilişkiydi ancak aileme söyleyememiştim. Çünkü müşteki benden 12 yaş büyük daha önce evlilik yapmış bir çocuklu bir kadındı, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın, çünkü ayıpladığınız şeyler başınıza gelir."