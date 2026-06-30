https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/venezuela-depreminde-can-kaybi-1700e-yukseldi-1106879767.html
Venezuela depreminde can kaybı 1700’e yükseldi
Venezuela depreminde can kaybı 1700’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı bin 700'ü aştı, 46 bin 600'den fazla kişi ise hala kayıp. Haber ve video...
2026-06-30T12:46+0300
2026-06-30T12:46+0300
2026-06-30T12:46+0300
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Yetkililer, 72 saatlik “altın pencerenin” kapanmasıyla hayatta kalma ihtimalinin giderek azaldığını belirtiyor. Uluslararası yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye ve birçok ülkeden ekipler sahada aktif rol alıyor.Çin 14.72 milyon dolarlık acil yardım malzemesi gönderdi.Delcy Rodriguez’den açıklamaVenezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurtarma çalışmalarına video ile yer verdi:Rodríguez, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ve her kurtarılan kişinin ülke için büyük umut kaynağı olduğunu söyledi.Arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yetkililer enkaz altında hala hayatta olanlar olabileceğini belirterek uluslararası desteğin önemine işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/timsah-saldirilari-pes-pese-geldi-bir-haftada-3-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106879177.html
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venezuela, deprem
Venezuela depreminde can kaybı 1700’e yükseldi
Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı bin 700'ü aştı, 46 bin 600'den fazla kişi ise hala kayıp. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, hesabından paylaştığı videoda kurtarma anlarına yer verdi.
Yetkililer, 72 saatlik “altın pencerenin” kapanmasıyla hayatta kalma ihtimalinin giderek azaldığını belirtiyor. Uluslararası yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye ve birçok ülkeden ekipler sahada aktif rol alıyor.
Çin 14.72 milyon dolarlık acil yardım malzemesi gönderdi.
Delcy Rodriguez’den açıklama
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurtarma çalışmalarına video ile yer verdi:
“Her kurtarılan hayat, umudun bir zaferidir. 25 binden fazla itfaiyeci, kurtarıcı, polis, asker, faal ve görevlendirilmiş tugaycı, depremden etkilenen herkese yardım ediyor.”
Rodríguez, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ve her kurtarılan kişinin ülke için büyük umut kaynağı olduğunu söyledi.
Arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yetkililer enkaz altında hala hayatta olanlar olabileceğini belirterek uluslararası desteğin önemine işaret ediyor.