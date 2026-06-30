https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/venezuela-depreminde-can-kaybi-1700e-yukseldi-1106879767.html

Venezuela depreminde can kaybı 1700’e yükseldi

Venezuela depreminde can kaybı 1700’e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Resmi açıklamalara göre can kaybı bin 700'ü aştı, 46 bin 600'den fazla kişi ise hala kayıp. Haber ve video...

2026-06-30T12:46+0300

2026-06-30T12:46+0300

2026-06-30T12:46+0300

dünya

venezuela

deprem

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Yetkililer, 72 saatlik “altın pencerenin” kapanmasıyla hayatta kalma ihtimalinin giderek azaldığını belirtiyor. Uluslararası yardım ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye ve birçok ülkeden ekipler sahada aktif rol alıyor.Çin 14.72 milyon dolarlık acil yardım malzemesi gönderdi.Delcy Rodriguez’den açıklamaVenezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurtarma çalışmalarına video ile yer verdi:Rodríguez, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ve her kurtarılan kişinin ülke için büyük umut kaynağı olduğunu söyledi.Arama-kurtarma operasyonları devam ederken, yetkililer enkaz altında hala hayatta olanlar olabileceğini belirterek uluslararası desteğin önemine işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/timsah-saldirilari-pes-pese-geldi-bir-haftada-3-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106879177.html

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