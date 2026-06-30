https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/timsah-saldirilari-pes-pese-geldi-bir-haftada-3-saldiri-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106879177.html

Timsah saldırıları peş peşe geldi: Bir haftada 3 saldırı, 1 kişi hayatını kaybetti

Timsah saldırıları peş peşe geldi: Bir haftada 3 saldırı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida eyaletinde son bir haftada meydana gelen üç ayrı timsah saldırısı endişe yarattı. Son olayda 31 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirirken... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T12:14+0300

2026-06-30T12:14+0300

2026-06-30T12:14+0300

yaşam

abd

florida

timsah

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ABD'nin Florida eyaletinde son bir haftada yaşanan üç ayrı timsah saldırısı, bölgede güvenlik endişelerini artırdı. Yetkililer, son saldırıda 31 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, iki kişinin ise yaralandığını açıkladı.Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun (FWC) verdiği bilgiye göre, son olay pazar günü Orlando'nun kuzeyindeki Econlockhatchee Nehri'nde meydana geldi.31 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı ve bir arkadaşıyla birlikte nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğradı. Yetkililer, kadının erkek arkadaşının onu timsahın ağzından kurtarmaya çalıştığını ancak kadının iki kolundan ağır şekilde yaralandığını belirtti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Bölgede iki dev timsah yakalandıFWC ekipleri saldırının ardından olay yerinde yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir timsah ile yakın bölgede yaklaşık 3,7 metre uzunluğunda ikinci bir timsah yakaladı. Yetkililer, saldırıyı bu iki timsahtan birinin gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendiriyor.24 saat içinde iki saldırı daha yaşandıÖlümcül saldırıdan yaklaşık 24 saat önce Marion County'de babasıyla balık tutan bir çocuk elinden timsah tarafından ısırıldı.Bundan birkaç gün önce ise aynı bölgede Rainbow River'da şnorkelle yüzen bir kişi timsah saldırısında yaralandı. İlk saldırının ardından nehir geçici olarak kapatılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen yaklaşık 2,6 metre uzunluğundaki timsah yakalanarak itlaf edildi.Çocuğa saldıran timsahın da daha sonra yakalanıp itlaf edildiği açıklandı.Yaklaşık 1,3 milyon timsahın yaşadığı Florida'da insanlara yönelik saldırılar nadir görülüyor. FWC verilerine göre eyalette yılda ortalama sekiz provokasyonsuz timsah saldırısı kayıtlara geçiyor.1948 yılından bu yana Florida'da 450'den fazla timsah saldırısı meydana gelirken, bunların yalnızca 30'u ölümle sonuçlandı. 2025 yılında ise 13 timsah saldırısı kaydedildi. Bu saldırılarda iki kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi ağır, beş kişi ise hafif yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/3-yasindaki-cocuk-timsahlarin-bulundugu-bolmeye-atildi-polis-sorusturma-baslatti-1106642300.html

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