https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/varsova---tel-aviv-ucagi-kacirilma-kodu-verdi-turk-f-16lari-ucaga-eslik-etti-1106897097.html

Varşova - Tel Aviv uçağı 'kaçırılma kodu' verdi: Türk F-16'ları uçağa eşlik etti

Varşova - Tel Aviv uçağı 'kaçırılma kodu' verdi: Türk F-16'ları uçağa eşlik etti

Sputnik Türkiye

Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamasının ardından Türk hava sahasında güvenlik... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladıktan sonra Türk hava sahasına girdiğini açıkladı.Bakanlık, mürettebatın herhangi bir olumsuzluk bildirmemesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, uçağın Türk hava sahasında bulunduğu süre boyunca iki F-16 savaş uçağı tarafından refakat edildiğini duyurdu.Yapılan görüşmelerin ardından Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş izni verilen uçak, yerel saatle 17.12'de güvenli şekilde iniş yaptı. LOT Havayolları ise olayın pilotun yanlışlıkla 7500 kodunu bildirmesinden kaynaklandığını, herhangi bir kaçırma olayının yaşanmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html

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