Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/varsova---tel-aviv-ucagi-kacirilma-kodu-verdi-turk-f-16lari-ucaga-eslik-etti-1106897097.html
Varşova - Tel Aviv uçağı 'kaçırılma kodu' verdi: Türk F-16'ları uçağa eşlik etti
Varşova - Tel Aviv uçağı 'kaçırılma kodu' verdi: Türk F-16'ları uçağa eşlik etti
Sputnik Türkiye
Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamasının ardından Türk hava sahasında güvenlik... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T22:23+0300
2026-06-30T22:23+0300
türki̇ye
türkiye
i̇srail
avusturya
bulgaristan
uçak
uçak seferi
özel uçak
uçak seferleri
uçak bileti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095799016_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_197e00f3c69b105cf2025e47e05d871e.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladıktan sonra Türk hava sahasına girdiğini açıkladı.Bakanlık, mürettebatın herhangi bir olumsuzluk bildirmemesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, uçağın Türk hava sahasında bulunduğu süre boyunca iki F-16 savaş uçağı tarafından refakat edildiğini duyurdu.Yapılan görüşmelerin ardından Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş izni verilen uçak, yerel saatle 17.12'de güvenli şekilde iniş yaptı. LOT Havayolları ise olayın pilotun yanlışlıkla 7500 kodunu bildirmesinden kaynaklandığını, herhangi bir kaçırma olayının yaşanmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html
türki̇ye
i̇srail
avusturya
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095799016_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_57016098f655a3f22fe5c4a10a3ae228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇srail, avusturya, bulgaristan, uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti, ulaştırma bakanlığı
türkiye, i̇srail, avusturya, bulgaristan, uçak, uçak seferi, özel uçak, uçak seferleri, uçak bileti, ulaştırma bakanlığı

Varşova - Tel Aviv uçağı 'kaçırılma kodu' verdi: Türk F-16'ları uçağa eşlik etti

22:23 30.06.2026
© AAYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
Abone ol
Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlamasının ardından Türk hava sahasında güvenlik tedbirleri devreye alındı ve uçağa iki F-16 savaş uçağı refakat etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladıktan sonra Türk hava sahasına girdiğini açıkladı.
Bakanlık, mürettebatın herhangi bir olumsuzluk bildirmemesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını, uçağın Türk hava sahasında bulunduğu süre boyunca iki F-16 savaş uçağı tarafından refakat edildiğini duyurdu.
Yapılan görüşmelerin ardından Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na iniş izni verilen uçak, yerel saatle 17.12'de güvenli şekilde iniş yaptı. LOT Havayolları ise olayın pilotun yanlışlıkla 7500 kodunu bildirmesinden kaynaklandığını, herhangi bir kaçırma olayının yaşanmadığını açıkladı.
Vancouver Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
DÜNYA
Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı
16 Temmuz 2025, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала