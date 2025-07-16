https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html

Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı

Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kanada'da özel 'Chessna' tipi bir uçağın kaçırılması, Vancouver Uluslararası Havalimanı hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Havalimanı 39... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T11:42+0300

2025-07-16T11:42+0300

2025-07-16T11:46+0300

dünya

vancouver

cessna

özel uçak

uçak kaçırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097921727_101:0:990:500_1920x0_80_0_0_2b8e3332f56a0768e05b4590ba1704f2.jpg

Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda dün yerel saatle öğleden sonra meydana gelen olayda özel 'Chessna' tipi bir uçak kaçırıldı ve olay havalimanının 39 dakika kapanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre Cessna 172 tipi uçak Victoria Havalimanı'ndan bir kişi tarafından çalınarak kaçırıldı ve Vancouver'a doğru giderek havada tur atmaya başladı. Bir yolcu uçağının bu sebeple inişi iptal edildi. Kaçırılan uçak Vancouver Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve etrafı polis tarafından sarıldı. Uçaktaki tek kişi gözaltına alındı. Tek yolcu gözaltına alındıHavalimanı 15 Temmuz tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/londrada-dusen-kucuk-yolcu-ucaginda-can-kaybi-belirsizligini-koruyor-1097856588.html

vancouver

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vancouver, cessna, özel uçak, uçak kaçırma