https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kanadada-ozel-ucak-kacirildi-hava-sahasi-kapatildi-1097921662.html
Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı
Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kanada'da özel 'Chessna' tipi bir uçağın kaçırılması, Vancouver Uluslararası Havalimanı hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Havalimanı 39... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:42+0300
2025-07-16T11:42+0300
2025-07-16T11:46+0300
dünya
vancouver
cessna
özel uçak
uçak kaçırma
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Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda dün yerel saatle öğleden sonra meydana gelen olayda özel 'Chessna' tipi bir uçak kaçırıldı ve olay havalimanının 39 dakika kapanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre Cessna 172 tipi uçak Victoria Havalimanı'ndan bir kişi tarafından çalınarak kaçırıldı ve Vancouver'a doğru giderek havada tur atmaya başladı. Bir yolcu uçağının bu sebeple inişi iptal edildi. Kaçırılan uçak Vancouver Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve etrafı polis tarafından sarıldı. Uçaktaki tek kişi gözaltına alındı. Tek yolcu gözaltına alındıHavalimanı 15 Temmuz tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/londrada-dusen-kucuk-yolcu-ucaginda-can-kaybi-belirsizligini-koruyor-1097856588.html
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vancouver, cessna, özel uçak, uçak kaçırma
vancouver, cessna, özel uçak, uçak kaçırma
Kanada'da özel uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı
11:42 16.07.2025 (güncellendi: 11:46 16.07.2025)
Kanada'da özel 'Chessna' tipi bir uçağın kaçırılması, Vancouver Uluslararası Havalimanı hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Havalimanı 39 dakikalık kapatılma sırasında 9 uçağın yönlendirildiği açıklandı. Şüpheli gözaltına alındı.
Vancouver Uluslararası Havalimanı'nda dün yerel saatle öğleden sonra meydana gelen olayda özel 'Chessna' tipi bir uçak kaçırıldı ve olay havalimanının 39 dakika kapanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre Cessna 172 tipi uçak Victoria Havalimanı'ndan bir kişi tarafından çalınarak kaçırıldı ve Vancouver'a doğru giderek havada tur atmaya başladı. Bir yolcu uçağının bu sebeple inişi iptal edildi.
Kaçırılan uçak Vancouver Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı ve etrafı polis tarafından sarıldı. Uçaktaki tek kişi gözaltına alındı.
Tek yolcu gözaltına alındı
Havalimanı 15 Temmuz tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün öğleden sonra saat 13:30 civarında, havalimanı yakınlarındaki hava sahasında küçük bir özel uçağın karıştığı bir güvenlik olayı, gelen uçakların geçici olarak inişlerinin ertelenmesini gerektirdi. RCMP olaya müdahale etti, uçak güvenli bir şekilde indi ve tek yolcu gözaltına alındı. Gelen uçaklar için 39 dakikalık kapanma sırasında, dokuz gelen uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi."