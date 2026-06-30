https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/valilikler-duyurdu-eylemler-10-gun-boyunca-yasaklandi-1106896636.html
Valilikler duyurdu: Eylemler 10 gün boyunca yasaklandı
Valilikler duyurdu: Eylemler 10 gün boyunca yasaklandı
Sputnik Türkiye
36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 10 gün süreyle eylem, etkinlik ve gösteri yürüyüşü birçok kentte yasaklandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T21:08+0300
2026-06-30T21:08+0300
2026-06-30T21:10+0300
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gösteri
eylem ve gösteri yasağı
gösteri ve yürüyüş hakkı
i̇zinsiz gösteri
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
toplu gösteri yasağı
nato
nato liderler zirvesi
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Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında birçok ilde 10 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 08.00 ve 10 Temmuz 2026 Cuma saat 23.59 tarihleri arasında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklere geçici olarak izin verilmeyeceği bildirildi.Yasak kararı; Bolu, Adana, Niğde, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Konya ve Mersin valiliklerince duyuruldu.Karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, mitingler, oturma eylemleri, protesto gösterileri, açlık grevleri, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtılmasıyla, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler yasak kapsamına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html
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türkiye, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, gösteri ve yürüyüş hakkı, i̇zinsiz gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, toplu gösteri yasağı, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
türkiye, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, gösteri ve yürüyüş hakkı, i̇zinsiz gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, toplu gösteri yasağı, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi
Valilikler duyurdu: Eylemler 10 gün boyunca yasaklandı
21:08 30.06.2026 (güncellendi: 21:10 30.06.2026)
36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 10 gün süreyle eylem, etkinlik ve gösteri yürüyüşü birçok kentte yasaklandı.
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında birçok ilde 10 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.
Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 08.00 ve 10 Temmuz 2026 Cuma saat 23.59 tarihleri arasında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklere geçici olarak izin verilmeyeceği bildirildi.
Yasak kararı; Bolu, Adana, Niğde, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Konya ve Mersin valiliklerince duyuruldu.
Karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, mitingler, oturma eylemleri, protesto gösterileri, açlık grevleri, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtılmasıyla, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler yasak kapsamına alındı.