https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/valilikler-duyurdu-eylemler-10-gun-boyunca-yasaklandi-1106896636.html

Valilikler duyurdu: Eylemler 10 gün boyunca yasaklandı

Valilikler duyurdu: Eylemler 10 gün boyunca yasaklandı

Sputnik Türkiye

36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında, 10 gün süreyle eylem, etkinlik ve gösteri yürüyüşü birçok kentte yasaklandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T21:08+0300

2026-06-30T21:08+0300

2026-06-30T21:10+0300

türki̇ye

türkiye

gösteri

eylem ve gösteri yasağı

gösteri ve yürüyüş hakkı

i̇zinsiz gösteri

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu

toplu gösteri yasağı

nato

nato liderler zirvesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093126027_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_12d00c8dd2be8c4b7d9fddcf083f7888.jpg

Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında birçok ilde 10 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılması yasaklandı.Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 08.00 ve 10 Temmuz 2026 Cuma saat 23.59 tarihleri arasında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklere geçici olarak izin verilmeyeceği bildirildi.Yasak kararı; Bolu, Adana, Niğde, Eskişehir, Karabük, Sakarya, Konya ve Mersin valiliklerince duyuruldu.Karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, mitingler, oturma eylemleri, protesto gösterileri, açlık grevleri, stant açılması, çadır kurulması, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtılmasıyla, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler yasak kapsamına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, gösteri ve yürüyüş hakkı, i̇zinsiz gösteri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, toplu gösteri yasağı, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi