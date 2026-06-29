https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi, denetimler sıklaştı

Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi, denetimler sıklaştı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T09:34+0300

2026-06-29T09:34+0300

2026-06-29T09:34+0300

türki̇ye

nato

türkiye

ankara

beştepe

söğütözü

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Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler, sahada uygulanmaya başlandı.Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.Beştepe ve oteller bölgesi kapalı olacakAnkara'da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak.Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak.Metrolar çalışacak mı?Ankara'da raylı sistemde de bazı düzenlemeler yapıldı.Zirve süresince başkentte metro çalışmaya devam edecek. Ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak.Bu kapsamda Ankaray'da da bir düzenleme yapıldı. Ankaray'ın Bahçelievler istasyonu zirve süresinde yolcu alımına kapalı olacak.Ankara'daki kısıtlamalar, zirvenin tamamlanıp liderlerin Türkiye'den ayrılana kadar uygulanacak.Dokuz ilçede memurlar izinli sayılacakGüvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın dokuz ilçesinde memurlar idari izinli sayılacak.Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.

türki̇ye

ankara

beştepe

söğütözü

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