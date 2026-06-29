https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ankarada-nato-zirvesi-teyakkuzu-ekipler-sahaya-indi-1106840588.html
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi, denetimler sıklaştı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi, denetimler sıklaştı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T09:34+0300
2026-06-29T09:34+0300
2026-06-29T09:34+0300
türki̇ye
nato
türkiye
ankara
beştepe
söğütözü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106840682_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bba03f38922c45e3592fb5c044e9ac16.jpg
Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler, sahada uygulanmaya başlandı.Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.Beştepe ve oteller bölgesi kapalı olacakAnkara'da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak.Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak.Metrolar çalışacak mı?Ankara'da raylı sistemde de bazı düzenlemeler yapıldı.Zirve süresince başkentte metro çalışmaya devam edecek. Ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak.Bu kapsamda Ankaray'da da bir düzenleme yapıldı. Ankaray'ın Bahçelievler istasyonu zirve süresinde yolcu alımına kapalı olacak.Ankara'daki kısıtlamalar, zirvenin tamamlanıp liderlerin Türkiye'den ayrılana kadar uygulanacak.Dokuz ilçede memurlar izinli sayılacakGüvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın dokuz ilçesinde memurlar idari izinli sayılacak.Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.
türki̇ye
ankara
beştepe
söğütözü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106840682_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_b067cf20d4e045be3c824aaac3b1dfe6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, türkiye, ankara, beştepe, söğütözü
nato, türkiye, ankara, beştepe, söğütözü
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: Ekipler sahaya indi, denetimler sıklaştı
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi ekipler teyakkuza geçti.
Ankara, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için teyakkuza geçti. NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler, sahada uygulanmaya başlandı.
Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı.
Beştepe ve oteller bölgesi kapalı olacak
Ankara'da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak.
Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak.
Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak.
Ankara'da raylı sistemde de bazı düzenlemeler yapıldı.
Zirve süresince başkentte metro çalışmaya devam edecek. Ancak Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak.
Bu kapsamda Ankaray'da da bir düzenleme yapıldı. Ankaray'ın Bahçelievler istasyonu zirve süresinde yolcu alımına kapalı olacak.
Ankara'daki kısıtlamalar, zirvenin tamamlanıp liderlerin Türkiye'den ayrılana kadar uygulanacak.
Dokuz ilçede memurlar izinli sayılacak
Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın dokuz ilçesinde memurlar idari izinli sayılacak.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.