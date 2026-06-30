https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/umman-hurmuz-bogazindan-gecislerin-ucretlendirilmesine-sicak-bakmiyoruz-1106866848.html
Umman: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmıyoruz
Umman: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmıyoruz
Sputnik Türkiye
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. Busaidi, boğazın güvenli ve... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T02:43+0300
2026-06-30T02:43+0300
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler, denizcilik hizmetleri ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Busaidi, küresel ekonomi ile bölge ülkeleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve tüm ülkelerin kullanımına açık kalmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.Umman ile İran arasında yürütülen diyaloğun, yapılacak düzenlemelerin uluslararası hukukla uyumlu olması ilkesine dayandığını belirten Busaidi, ülkesinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazda hayata geçirilecek yeni uygulamaların uluslararası meşruiyet sınırları içinde kalması gerektiğini söyledi.Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine karşı olduklarını dile getiren Busaidi, buna karşın seyir güvenliğinin artırılması, acil durumlara hazırlık ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi alanlarda yeni denizcilik hizmeti mekanizmalarının değerlendirilebileceğini kaydetti.Busaidi, boğaza ilişkin alınacak olası kararların boğazı kullanan ülkeler ve şirketlerle istişare edilerek şekillendirileceğini belirtti.İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesini desteklediklerini ifade eden Busaidi, bu yaklaşımın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler tarafından da benimsendiğini söyledi.Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer yönetimini koordine etmek amacıyla İran ile Umman arasında kurulan Ortak Hürmüz Komitesi, ilk toplantısını dün Umman'da gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/trump-dohadaki-toplanti-belki-onemli-olacak-belki-de-olmayacak-bunu-gorecegiz-1106866086.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, umman, i̇ran, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
ortadoğu, hürmüz boğazı, umman, i̇ran, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
Umman: Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmıyoruz
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. Busaidi, boğazın güvenli ve tüm ülkelere açık kalmasının önemine dikkat çekt
Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler, denizcilik hizmetleri ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Busaidi, küresel ekonomi ile bölge ülkeleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve tüm ülkelerin kullanımına açık kalmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.
Umman ile İran arasında yürütülen diyaloğun, yapılacak düzenlemelerin uluslararası hukukla uyumlu olması ilkesine dayandığını belirten Busaidi, ülkesinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bağlı olduğunu ve boğazda hayata geçirilecek yeni uygulamaların uluslararası meşruiyet sınırları içinde kalması gerektiğini söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesine karşı olduklarını dile getiren Busaidi, buna karşın seyir güvenliğinin artırılması, acil durumlara hazırlık ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi alanlarda yeni denizcilik hizmeti mekanizmalarının değerlendirilebileceğini kaydetti.
Busaidi, boğaza ilişkin alınacak olası kararların boğazı kullanan ülkeler ve şirketlerle istişare edilerek şekillendirileceğini belirtti.
İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasını ve bölgedeki tansiyonun düşürülmesini desteklediklerini ifade eden Busaidi, bu yaklaşımın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler tarafından da benimsendiğini söyledi.
Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer yönetimini koordine etmek amacıyla İran ile Umman arasında kurulan Ortak Hürmüz Komitesi, ilk toplantısını dün Umman'da gerçekleştirdi.