https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/trump-dohadaki-toplanti-belki-onemli-olacak-belki-de-olmayacak-bunu-gorecegiz-1106866086.html

Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz

Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T00:22+0300

2026-06-30T00:22+0300

2026-06-30T00:22+0300

dünya

abd

karoline leavitt

steve witkoff

jared kushner

doha

i̇ran

katar

dışişleri bakanlığı

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ABD Başkanı Donald Trump İran anlaşmasını görüşmek üzere Katar'ın Doha kentinde bir toplantı yapılacağını doğruladı, ancak toplantının sonuç verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, İran'ın talebi üzerine Katar'a 'üst düzey' görüşmeler için gideceklerini söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin bu hafta Doha'yı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD heyetinin ziyaretiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-doha-gorusmesini-acikladi-uzman-ekip-dondurulmus-varliklar-konusunun-takibi-icin-gidecek-1106865177.html

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i̇ran

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abd, karoline leavitt, steve witkoff, jared kushner, doha, i̇ran, katar, dışişleri bakanlığı