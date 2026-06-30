https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/trump-dohadaki-toplanti-belki-onemli-olacak-belki-de-olmayacak-bunu-gorecegiz-1106866086.html
Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz
Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T00:22+0300
2026-06-30T00:22+0300
2026-06-30T00:22+0300
dünya
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karoline leavitt
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ABD Başkanı Donald Trump İran anlaşmasını görüşmek üzere Katar'ın Doha kentinde bir toplantı yapılacağını doğruladı, ancak toplantının sonuç verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Daha önce Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, İran'ın talebi üzerine Katar'a 'üst düzey' görüşmeler için gideceklerini söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin bu hafta Doha'yı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD heyetinin ziyaretiyle ilgisi olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-doha-gorusmesini-acikladi-uzman-ekip-dondurulmus-varliklar-konusunun-takibi-icin-gidecek-1106865177.html
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abd, karoline leavitt, steve witkoff, jared kushner, doha, i̇ran, katar, dışişleri bakanlığı
abd, karoline leavitt, steve witkoff, jared kushner, doha, i̇ran, katar, dışişleri bakanlığı
Trump: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, bunu göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump İran anlaşmasını görüşmek üzere Katar'ın Doha kentinde bir toplantı yapılacağını doğruladı, ancak toplantının sonuç verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.
Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Yarın Doha'da nükleer silahsızlanma konusunda bir toplantı olacak. Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz."
Daha önce Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, İran'ın talebi üzerine Katar'a 'üst düzey' görüşmeler için gideceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin bu hafta Doha'yı ziyaret edeceğini ancak bu ziyaretin ABD heyetinin ziyaretiyle ilgisi olmadığını vurguladı.