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UEFA duyurdu: Fenerbahçe'ye dev ceza
UEFA duyurdu: Fenerbahçe'ye dev ceza
Sputnik Türkiye
UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T20:28+0300
2026-06-30T20:28+0300
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uefa
fenerbahçe
ceza
para
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kadro
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Birinci Dairesi'nin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirdiği ve bu nedenle kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina'nın da aynı kuralı ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.UEFA, kulüplere verilen para cezalarının, belirlenen sınırın üzerindeki kadro maliyet oranı ve aşımın büyüklüğü dikkate alınarak hesaplandığını bildirdi. Bu kapsamda Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası uygulanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/fenerbahce-baskani-yildirimin-evinde-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1106895998.html
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uefa, fenerbahçe, ceza, para, para cezası, nakit para, kadro, kadro dışı
uefa, fenerbahçe, ceza, para, para cezası, nakit para, kadro, kadro dışı

UEFA duyurdu: Fenerbahçe'ye dev ceza

20:28 30.06.2026
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe forması
Fenerbahçe forması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Birinci Dairesi'nin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirdiği ve bu nedenle kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina'nın da aynı kuralı ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.
UEFA, kulüplere verilen para cezalarının, belirlenen sınırın üzerindeki kadro maliyet oranı ve aşımın büyüklüğü dikkate alınarak hesaplandığını bildirdi. Bu kapsamda Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası uygulanmasına karar verildi.
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