https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/uefa-duyurdu-fenerbahceye-dev-ceza-1106896515.html

UEFA duyurdu: Fenerbahçe'ye dev ceza

UEFA duyurdu: Fenerbahçe'ye dev ceza

Sputnik Türkiye

UEFA, kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T20:28+0300

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Birinci Dairesi'nin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirdiği ve bu nedenle kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina'nın da aynı kuralı ihlal ettiğine karar verildiği ifade edildi.UEFA, kulüplere verilen para cezalarının, belirlenen sınırın üzerindeki kadro maliyet oranı ve aşımın büyüklüğü dikkate alınarak hesaplandığını bildirdi. Bu kapsamda Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası uygulanmasına karar verildi.

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