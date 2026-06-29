https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/emekli-zamminda-masadaki-senaryo-milyonlar-3-temmuzu-bekliyor-1106838265.html
Emekli zammında masadaki senaryo: Milyonlar 3 Temmuz'u bekliyor
Emekli zammında masadaki senaryo: Milyonlar 3 Temmuz'u bekliyor
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T08:13+0300
2026-06-29T08:13+0300
2026-06-29T08:13+0300
ekonomi̇
emekli maaş zam oranı
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Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlara çevrildi. Son enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,41 oranındaki zammı şimdiden garantilemiş durumda.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Haziran 2026 için piyasanın enflasyon tahmini yüzde 1.36 olarak şekillendi. Bu durumda altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında şekillenmesi bekleniyor.SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotlarında zam alıyor. Buna göre örneğin; 25 bin lira aylık maaş alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı, yüzde 18 civarında oran kesinleşirse ilk altı aylık enflasyona göre 29 bin 500 TL'ye yükselecek.Yüzde 1.36 civarında beklenen haziran enflasyonu gerçekleşirse altı aylık enflasyon ortalaması yüzde 18 civarında şekillenecek ve en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL'ye çıkacak.6 aylık enflasyon yüzde 18 olursaMemur ve memur emeklileri için 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 olması durumunda memurların toplam zam oranı yüzde 13.75 civarında olacak.Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 30.586 TL girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/milyonlarca-kisi-tarafindan-merakla-bekleniyordu-bakan-kurum-kiralik-konut-projesinin-ne-zaman-1106815583.html
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emekli maaş zam oranı
Emekli zammında masadaki senaryo: Milyonlar 3 Temmuz'u bekliyor
Milyonlarca emekli ve memurun gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,41 oranındaki zammı şimdiden garantilemiş durumda. İşte emeklilerin Temmuz zammında konuşulan senaryo.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlara çevrildi. Son enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek.
Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,41 oranındaki zammı şimdiden garantilemiş durumda.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Haziran 2026 için piyasanın enflasyon tahmini yüzde 1.36 olarak şekillendi. Bu durumda altı aylık enflasyonun yüzde 18 civarında şekillenmesi bekleniyor.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotlarında zam alıyor. Buna göre örneğin; 25 bin lira aylık maaş alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı, yüzde 18 civarında oran kesinleşirse ilk altı aylık enflasyona göre 29 bin 500 TL'ye yükselecek.
Yüzde 1.36 civarında beklenen haziran enflasyonu gerçekleşirse altı aylık enflasyon ortalaması yüzde 18 civarında şekillenecek ve en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL'ye çıkacak.
6 aylık enflasyon yüzde 18 olursa
Memur ve memur emeklileri için 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18 olması durumunda memurların toplam zam oranı yüzde 13.75 civarında olacak.
Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 30.586 TL girecek.