https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/trumpin-gizli-ajanlarin-listesini-istedi-istihbarat-sefleri-isyan-etti-1106895498.html

Trump'ın gizli ajanların listesini istedi, istihbarat şefleri isyan etti

Trump'ın gizli ajanların listesini istedi, istihbarat şefleri isyan etti

Sputnik Türkiye

CIA ve FBI liderlerinin istihbarat teşkilatlarının her ABD casusunun ve potansiyel ajanının ana listesini derlemesini öngören Trump kararnamesine, kendi ajanlarını ‘tehlikeye atabileceği gerekçesiyle direndikleri’ bildirildi.

2026-06-30T19:25+0300

2026-06-30T19:25+0300

2026-06-30T19:25+0300

dünya

donald trump

odni

fbi

cia

new york times

tulsi gabbard

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099291835_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_425dbc8438f2fd22f1a51e0580ce7456.jpg

The New York Times'ın haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), eski Direktör Tulsi Gabbard ve ardından göreve getirilen Bill Pulte döneminde tüm istihbarat kurumlarının gizli operasyonlarını kapsayan ortak bir 'ana liste' oluşturulması için çalışma yürütüyor.Habere göre Trump, yetkililerin 'yabancı istihbarat tehditlerini daha iyi takip etmek ve farklı kurumlar aynı hedefler üzerinde çalışırken istenmeyen çatışmaları önleme gerekçesiyle' ana listeyi istiyor.Üst düzey karşı istihbarat yetkilileri ise, 'böyle bir veritabanının nasıl güvence altına alınacağı ve korunacağı konusundaki anlaşmazlıklar' nedeniyle ana listelerini teslim etmeyi reddediyor.FBI ve CIA'in gerekçeleri ne? ABD'nin iç istihbarat faaliyetlerinden sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için, casusluk hedeflerinin böyle bir ana listesi, büronun soruşturmak ve potansiyel olarak tutuklamak istediği kişileri içermesi anlamına geliyor.Bazı mevcut ve eski istihbarat yetkilileri, en hassas vakalara kimlik bilgilerinin aktarılmasının, "tek bir sızıntı nedeniyle uzun süredir devam eden soruşturma ve operasyonları ölümcül şekilde tehlikeye atacağını" söylüyor.Ana liste üzerindeki kavga, NYT’ye göre "eski ODNI direktörü Tulsi Gabbard'ın ayrılmasının ardından ODNI ile FBI ve CIA arasındaki gergin ilişkiyi gözler önüne seriyor."Haberde, Trump'ın atadığı ODNI direktörüyle ilgili şu ifadeler yer aldı:Ana liste üzerindeki anlaşmazlık, yetkililer ODNI'ye ne kadar bilgi verileceği konusunda tartışırken kapalı kapılar ardında devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ispanya-basbakani-sanchezin-esi-ankaraya-gitmek-icin-mahkemeden-ozel-izin-istedi-1106889719.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, odni, fbi, cia, new york times, tulsi gabbard