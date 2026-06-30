https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/trumpin-gizli-ajanlarin-listesini-istedi-istihbarat-sefleri-isyan-etti-1106895498.html
Trump'ın gizli ajanların listesini istedi, istihbarat şefleri isyan etti
Trump'ın gizli ajanların listesini istedi, istihbarat şefleri isyan etti
Sputnik Türkiye
CIA ve FBI liderlerinin istihbarat teşkilatlarının her ABD casusunun ve potansiyel ajanının ana listesini derlemesini öngören Trump kararnamesine, kendi ajanlarını ‘tehlikeye atabileceği gerekçesiyle direndikleri’ bildirildi.
2026-06-30T19:25+0300
2026-06-30T19:25+0300
2026-06-30T19:25+0300
dünya
donald trump
odni
fbi
cia
new york times
tulsi gabbard
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The New York Times'ın haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), eski Direktör Tulsi Gabbard ve ardından göreve getirilen Bill Pulte döneminde tüm istihbarat kurumlarının gizli operasyonlarını kapsayan ortak bir 'ana liste' oluşturulması için çalışma yürütüyor.Habere göre Trump, yetkililerin 'yabancı istihbarat tehditlerini daha iyi takip etmek ve farklı kurumlar aynı hedefler üzerinde çalışırken istenmeyen çatışmaları önleme gerekçesiyle' ana listeyi istiyor.Üst düzey karşı istihbarat yetkilileri ise, 'böyle bir veritabanının nasıl güvence altına alınacağı ve korunacağı konusundaki anlaşmazlıklar' nedeniyle ana listelerini teslim etmeyi reddediyor.FBI ve CIA'in gerekçeleri ne? ABD'nin iç istihbarat faaliyetlerinden sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için, casusluk hedeflerinin böyle bir ana listesi, büronun soruşturmak ve potansiyel olarak tutuklamak istediği kişileri içermesi anlamına geliyor.Bazı mevcut ve eski istihbarat yetkilileri, en hassas vakalara kimlik bilgilerinin aktarılmasının, "tek bir sızıntı nedeniyle uzun süredir devam eden soruşturma ve operasyonları ölümcül şekilde tehlikeye atacağını" söylüyor.Ana liste üzerindeki kavga, NYT’ye göre "eski ODNI direktörü Tulsi Gabbard'ın ayrılmasının ardından ODNI ile FBI ve CIA arasındaki gergin ilişkiyi gözler önüne seriyor."Haberde, Trump'ın atadığı ODNI direktörüyle ilgili şu ifadeler yer aldı:Ana liste üzerindeki anlaşmazlık, yetkililer ODNI'ye ne kadar bilgi verileceği konusunda tartışırken kapalı kapılar ardında devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/ispanya-basbakani-sanchezin-esi-ankaraya-gitmek-icin-mahkemeden-ozel-izin-istedi-1106889719.html
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donald trump, odni, fbi, cia, new york times, tulsi gabbard
donald trump, odni, fbi, cia, new york times, tulsi gabbard
Trump'ın gizli ajanların listesini istedi, istihbarat şefleri isyan etti
CIA ve FBI liderlerinin istihbarat teşkilatlarının her ABD casusunun ve potansiyel ajanının ana listesini derlemesini öngören Donald Trump kararnamesine, kendi ajanlarını ‘tehlikeye atabileceği gerekçesiyle direndikleri’ bildirildi.
The New York Times'ın haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), eski Direktör Tulsi Gabbard ve ardından göreve getirilen Bill Pulte döneminde tüm istihbarat kurumlarının gizli operasyonlarını kapsayan ortak bir 'ana liste' oluşturulması için çalışma yürütüyor.
ODNI, Amerika'da 11 Eylül olaylarının ardından istihbarat teşkilatları arasında daha iyi iletişimi teşvik etmek amacıyla kurulmuştu.
Habere göre Trump, yetkililerin 'yabancı istihbarat tehditlerini daha iyi takip etmek ve farklı kurumlar aynı hedefler üzerinde çalışırken istenmeyen çatışmaları önleme gerekçesiyle' ana listeyi istiyor.
Üst düzey karşı istihbarat yetkilileri ise, 'böyle bir veritabanının nasıl güvence altına alınacağı ve korunacağı konusundaki anlaşmazlıklar' nedeniyle ana listelerini teslim etmeyi reddediyor.
FBI ve CIA'in gerekçeleri ne?
ABD'nin iç istihbarat faaliyetlerinden sorumlu Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için, casusluk hedeflerinin böyle bir ana listesi, büronun soruşturmak ve potansiyel olarak tutuklamak istediği kişileri içermesi anlamına geliyor.
Bazı mevcut ve eski istihbarat yetkilileri, en hassas vakalara kimlik bilgilerinin aktarılmasının, "tek bir sızıntı nedeniyle uzun süredir devam eden soruşturma ve operasyonları ölümcül şekilde tehlikeye atacağını" söylüyor.
Ana liste üzerindeki kavga, NYT’ye göre "eski ODNI direktörü Tulsi Gabbard'ın ayrılmasının ardından ODNI ile FBI ve CIA arasındaki gergin ilişkiyi gözler önüne seriyor."
Haberde, Trump'ın atadığı ODNI direktörüyle ilgili şu ifadeler yer aldı:
Pulte'nin deneyimsizliğine rağmen geçici müdür olarak atanmasına yönelik öfke, kurum yetkilileri arasında ODNI'nin en gizli sırlarını nasıl ele alacağına dair korkuları da körükledi.Trump, Pulte'yi resmen aday göstermek yerine geçici müdür olarak atadı ve böylece milletvekillerinin açıkça karşı çıktığı Senato onay sürecini atladı.
Ana liste üzerindeki anlaşmazlık, yetkililer ODNI'ye ne kadar bilgi verileceği konusunda tartışırken kapalı kapılar ardında devam ediyor.