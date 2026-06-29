https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/iran-doha-gorusmesini-acikladi-uzman-ekip-dondurulmus-varliklar-konusunun-takibi-icin-gidecek-1106865177.html
İran Doha görüşmesini açıkladı: 'Uzman ekip 'dondurulmuş varlıklar' konusunun takibi için gidecek'
İran Doha görüşmesini açıkladı: 'Uzman ekip 'dondurulmuş varlıklar' konusunun takibi için gidecek'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini takip etmek amacıyla uzman bir ekibin Doha'ya gideceğini... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Doha'daki görüşmelerin İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini izlemek amacıyla uzmanlardan oluşan bir heyetle gerçekleştirileceğini duyurdu.Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bekayi, ABD ile müzakereler kapsamında yeni bir görüşme planlanmadığını belirtirken, Washington yönetiminin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin süreci izlemeyi sürdürdüklerini söyledi.Öte yandan Bekayi, nihai anlaşmaya yönelik resmi müzakere sürecinin henüz başlamadığını vurguladı. Müzakerelerin başlayabilmesi için mutabakat zaptının 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerinin hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/trump-iran-gorusme-talep-etti-toplanti-yarin-dohada-gerceklesecek-1106851884.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, washington, tesnim haber ajansı
ortadoğu, i̇ran, abd, washington, tesnim haber ajansı
İran Doha görüşmesini açıkladı: 'Uzman ekip 'dondurulmuş varlıklar' konusunun takibi için gidecek'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini takip etmek amacıyla uzman bir ekibin Doha'ya gideceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Doha'daki görüşmelerin İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması sürecini izlemek amacıyla uzmanlardan oluşan bir heyetle gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bekayi, ABD ile müzakereler kapsamında yeni bir görüşme planlanmadığını belirtirken, Washington yönetiminin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin süreci izlemeyi sürdürdüklerini söyledi.
Öte yandan Bekayi, nihai anlaşmaya yönelik resmi müzakere sürecinin henüz başlamadığını vurguladı. Müzakerelerin başlayabilmesi için mutabakat zaptının 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerinin hayata geçirilmesi ve bu uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yarın görüşme talep ettiğini belirterek, toplantının Doha'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.