https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/3-yasindaki-cocuk-timsahlarin-bulundugu-bolmeye-atildi-polis-sorusturma-baslatti-1106642300.html
'3 yaşındaki çocuk timsahların bulunduğu bölmeye atıldı': Polis soruşturma başlattı
'3 yaşındaki çocuk timsahların bulunduğu bölmeye atıldı': Polis soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde bir adam 3 yaşındaki bir çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı. Çocuğun durumu kritik, 30... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T13:46+0300
2026-06-19T13:46+0300
2026-06-19T13:46+0300
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İngiltere medyasındaki haberlere göre, Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde bir kişi, dün 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların tutulduğu alana atıldığı iddia edildi.Cambridge Polisi, en az bir timsahın saldırısına uğrayan çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti. Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı. Olayın ardından hayvanat bahçesi çalışanlarının çocuğu bölmeden çıkardığı ve ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı bildirildi.Polis daha sonra, 30 yaşındaki bir erkeğin kefaletle serbest bırakıldığını ve “ifade vermeye uygun durumda olmadığını” açıkladı.Ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik ancak stabil olduğu belirtildi.Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.Olayın yaşandığı Johnsons of Old Old Hurst, ziyaretçilerin çiftlik, hayvanat bahçesi ve restoran alanlarını gezebildiği bir tesis olarak biliniyor. Tesiste timsahların yanı sıra aslan ve Bengal kaplanı gibi hayvanların da bulunduğu ifade ediliyor.Hayvanat bahçesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, olay nedeniyle tesisteki bölümün kapatıldığını ve aileye destek verdiklerini belirtti. Polis, olay anında tesiste bulunan görgü tanıklarıyla görüşmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/kedilerle-ilgili-yeni-arastirma-erkeklere-daha-fazla-miyavliyorlar-1106638049.html
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cambridge, daily mail, i̇ngiltere, timsah
'3 yaşındaki çocuk timsahların bulunduğu bölmeye atıldı': Polis soruşturma başlattı
İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde bir adam 3 yaşındaki bir çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı. Çocuğun durumu kritik, 30 yaşındaki şüpheli ise 'ifade vermeye uygun olmadığı' gerekçesiyle serbest bırakıldı.
İngiltere medyasındaki haberlere göre, Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde bir kişi, dün 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların tutulduğu alana atıldığı iddia edildi.
Cambridge Polisi, en az bir timsahın saldırısına uğrayan çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti. Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı. Olayın ardından hayvanat bahçesi çalışanlarının çocuğu bölmeden çıkardığı ve ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı bildirildi.
Polis daha sonra, 30 yaşındaki bir erkeğin kefaletle serbest bırakıldığını ve “ifade vermeye uygun durumda olmadığını” açıkladı.
Ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik ancak stabil olduğu belirtildi.
Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.
Olayın yaşandığı Johnsons of Old Old Hurst, ziyaretçilerin çiftlik, hayvanat bahçesi ve restoran alanlarını gezebildiği bir tesis olarak biliniyor. Tesiste timsahların yanı sıra aslan ve Bengal kaplanı gibi hayvanların da bulunduğu ifade ediliyor.
Hayvanat bahçesi yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, olay nedeniyle tesisteki bölümün kapatıldığını ve aileye destek verdiklerini belirtti. Polis, olay anında tesiste bulunan görgü tanıklarıyla görüşmeye devam ediyor.