https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fenerbahce-teknik-direktoru-ismail-kartal-bu-sene-tek-bir-hedefimiz-var-o-da-sampiyon-olmak-1106843904.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyon olmak

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T12:08+0300

2026-06-29T12:08+0300

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spor

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Çalışmalardan çok memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarların beklediği, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan takımı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin oynattığı istekli futbolu sarı-lacivertli taraftarlara hediye edeceklerini aktaran Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.Tek hedef şampiyonlukEski başkan Sadettin Saran döneminde teknik direktörlük görevi için yönetimle 2 sefer görüştüklerini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:'Transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var'İsmail Kartal, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı kararları netleştirdiklerini dile getirdi.Topuk Yaylası'nda 30 kişilik oyuncu kadrosuyla çalıştıklarını vurgulayan 65 yaşındaki teknik adam, "Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var, doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların kendi teklif alır, gitme durumları olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İlk resmi maça kadar kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini aktaran Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.Milli takımdan dönecek oyuncularla ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, "Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da beraber olacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. Çalışmalardan gayet memnunum. Rakibimiz (Gornik Zabrze) iyi bir takım, kolay bir takım değil. Milli takımdan gelenler olacak. İlk turu geçmenin derdindeyiz." şeklinde görüş belirtti.Takıma henüz katılmayan Diego Carlos konusuna da değinen Kartal, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

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i̇smail kartal, sadettin saran, i̇rfan can kahveci, haberler, var, fenerbahçe, aziz yıldırım