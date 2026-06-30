https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/tartisma-kavgaya-dondu-bicaklanan-genc-hayatini-kaybetti-1106890503.html

Nişanlısının gözleri önünde 'yan bakma' kavgasında hayatından oldu: Son anları ortaya çıktı

Nişanlısının gözleri önünde 'yan bakma' kavgasında hayatından oldu: Son anları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kartal'da yan bakma kavgasında komşusu kadının iki arkadaşı tarafından darp edilip bıçaklanan 27 yaşındaki Yusuf İnan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 kişi... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T16:52+0300

2026-06-30T16:52+0300

2026-06-30T17:06+0300

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bıçaklama

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İstanbul Kartal'da esnaflık yapan 27 yaşındaki Yusuf İnan, 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kadın esnafın erkek arkadaşı Ömer S. ve arkadaşı tarafından önce darp edildi sonra bıçaklandı. İnan, nişanlısının yanında hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi yakalandı. Öğlen kavga ettiler akşam saldırdılarSabah'ın haberine göre cuma günü meydana gelen olayda, dükkanının önünde nişanlısıyla oturan Yusuf İnan, bitişikte mobilya dükkanı bulunan kadın esnaf ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Bu sırada tartışmaya kadının sevgilisi de dahil oldu. Bir süre devam eden tartışma kısa sürede sona erdi.Yaklaşık 2,5 saat sonra Yusuf İnan, nişanlısını evine bırakmak üzere aracından indiği sırada, daha önce tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, Yusuf İnan'ı darp edip bıçakladıktan sonra geldiği araca binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından komşu esnaf olan kadının ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Yedi kişi yakalandı Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Gün boyu araç ve ev değiştiren şüphelilerden olayda bıçak kullandığı değerlendirilen Ömer S. ve onun kız arkadaşı yan komşu Neslihan K. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Oraya çıkan görüntülerde Yusuf İnan'ın nişanlısının gözleri önünde bıçaklandığı ve şüphelilerin araçlarına binip kaçtığı anlar yer alıyor. Görüntülerde Yusuf İnan'ın bıçaklandıktan sonra ayağa kalkıp yürüdüğü son anları da yer alıyorDepremde babasını kaybettiği ortaya çıktı Yusuf İnan'ın babasının 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybettiği, depremin ardından 2 kardeşi ve kanser hastası olan annesini İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı.

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