https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kaza-sonrasi-tartistigi-surucuye-saldiran-kisiye-405-bin-lira-ceza-1106707147.html
Kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza
Kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada ihbar içerikli yapılan bir paylaşımın ardından emniyet ekiplerinin takibiyle belirlenen olayda trafikte fiziksel kavga 405 bin lira ve... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T01:35+0300
2026-06-23T01:35+0300
2026-06-23T01:36+0300
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sürücü
kavga
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.Saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/silifke-belediye-baskani-mustafa-turgut-ve-7-supheli-tutuklandi-1106706223.html
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Kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza
01:35 23.06.2026 (güncellendi: 01:36 23.06.2026)
Sosyal medyada ihbar içerikli yapılan bir paylaşımın ardından emniyet ekiplerinin takibiyle belirlenen olayda trafikte fiziksel kavga 405 bin lira ve ehliyetine 60 gün el koyma cezasıyla sonuçlandı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.
Saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.