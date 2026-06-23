https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kaza-sonrasi-tartistigi-surucuye-saldiran-kisiye-405-bin-lira-ceza-1106707147.html

Kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

Kaza sonrası tartıştığı sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada ihbar içerikli yapılan bir paylaşımın ardından emniyet ekiplerinin takibiyle belirlenen olayda trafikte fiziksel kavga 405 bin lira ve... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T01:35+0300

2026-06-23T01:35+0300

2026-06-23T01:36+0300

türki̇ye

melikgazi

sürücü

kavga

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaza sonrası tartıştığı başka bir sürücüye saldıran kişiye 405 bin lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bir sosyal medya platformu üzerinden "Cengiz Topel Caddesi'nde maddi hasarlı kaza ve akabinde trafikte saldırı" konulu paylaşım üzerine ekipler harekete geçti.Saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsüne kısa sürede ulaşan ekipler 405 bin lira ceza uygularken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

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melikgazi, sürücü, kavga