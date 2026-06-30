https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/suriye-cumhurbaskani-sara-ile-icisleri-bakani-ciftci-bir-araya-geldi-guvenlik-isbirligi-gorusuldu-1106895885.html

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi: Güvenlik işbirliği görüşüldü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi: Güvenlik işbirliği görüşüldü

Sputnik Türkiye

Suriye'de bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. görüşmede ki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T19:46+0300

2026-06-30T19:46+0300

2026-06-30T19:46+0300

dünya

mustafa çiftçi

şam

cumhurbaşkanlığı

ahmed eş-şara

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/icisleri-bakani-ciftci-suriyeye-gidiyor-1106865940.html

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mustafa çiftçi, şam, cumhurbaşkanlığı, ahmed eş-şara