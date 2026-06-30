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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/suriye-cumhurbaskani-sara-ile-icisleri-bakani-ciftci-bir-araya-geldi-guvenlik-isbirligi-gorusuldu-1106895885.html
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi: Güvenlik işbirliği görüşüldü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi: Güvenlik işbirliği görüşüldü
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Suriye'de bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. görüşmede ki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T19:46+0300
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dünya
mustafa çiftçi
şam
cumhurbaşkanlığı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/icisleri-bakani-ciftci-suriyeye-gidiyor-1106865940.html
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mustafa çiftçi, şam, cumhurbaşkanlığı, ahmed eş-şara
mustafa çiftçi, şam, cumhurbaşkanlığı, ahmed eş-şara

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi: Güvenlik işbirliği görüşüldü

19:46 30.06.2026
Bakan Mustafa Çiftçi
Bakan Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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Suriye'de bulunan İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi. görüşmede ki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar görüşüldü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti başkent Şam'da kabul etti.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Taraflar ayrıca, ortak güvenlik tehditleriyle mücadelede tecrübe paylaşımı ve koordinasyonun artırılması konularını değerlendirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağı vurgulandı.
Bakan Mustafa Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye gidiyor
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