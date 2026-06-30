Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 50 km'ye yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güney bölgelerde 40 dereceye yükselecek.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 36°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 35°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 32°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 33°C - Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 31°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 38°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 37°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 33°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 33°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 32°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 27°C - Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 31°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 34°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 28°C - Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 33°C - Az bulutlu ve açık
Rize - 27°C - Az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 27°C - Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 24°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Van - 26°C - Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık