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Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 50 km'ye... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T06:56+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güney bölgelerde 40 dereceye yükselecek. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:56 30.06.2026
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 50 km'ye yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güney bölgelerde 40 dereceye yükselecek.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 36°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 35°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 32°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 33°C - Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar - 31°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 38°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 37°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 34°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 32°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 33°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 33°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 32°C - Az bulutlu ve açık
Yozgat - 27°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 31°C - Az bulutlu ve açık
Bartın - 34°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 33°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 28°C - Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 33°C - Az bulutlu ve açık
Rize - 27°C - Az bulutlu
Samsun - 30°C - Az bulutlu
Trabzon - 27°C - Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Az bulutlu ve açık
Kars - 24°C - Az bulutlu ve açık
Malatya - 34°C - Az bulutlu ve açık
Van - 26°C - Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 40°C - Az bulutlu ve açık
Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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