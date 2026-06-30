https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/sicakliklar-40-dereceye-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1106867455.html

Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar 40 dereceye yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı saatte 50 km'ye... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T06:56+0300

2026-06-30T06:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, güney bölgelerde 40 dereceye yükselecek. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fransada-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-binden-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1106838935.html

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