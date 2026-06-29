https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fransada-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-binden-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1106838935.html

Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu Sante... 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T08:57+0300

2026-06-29T08:57+0300

2026-06-29T08:57+0300

yaşam

fransa

sıcak hava dalgası

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Avrupa genelinde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, ülkede ölüm sayılarında artışa neden oldu. Fransa halk sağlığı kurumu Sante publique France, 28 Haziran 2026’da yayımladığı basın açıklamasında, 24 Haziran’dan itibaren önceki aylara kıyasla yaklaşık 1000 ek ölüm gözlendiğini açıkladı.Açıklamaya göre, sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı 24 Haziran Çarşamba günü ülkede "tüm nedenlere bağlı" 1200’den fazla ölüm kaydedildi. Takip eden 25 ve 26 Haziran günlerinde ise ölüm sayısı 1400’ün üzerine çıktı. 26 Haziran verilerinin henüz kesinleşmediği belirtildi.Nisan ve mayısta ortalama 900 ila 1000 ölümSante publique France, karşılaştırma için nisan ve mayıs aylarında günlük ölüm sayısının ortalama 900 ila 1000 civarında seyrettiğini açıkladı. Kurum, bu nedenle 24 Haziran’dan bu yana yaklaşık 1000 ek ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.65 yaş üstü nüfus daha fazla etkilendiKurumun değerlendirmesine göre, ölüm artışı özellikle kırmızı alarm verilen bölgelerde daha belirgin oldu. Kaydedilen ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sicakliklar-birkac-derece-birden-artacak-yagis-beklenmiyor-1106837048.html

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fransa, sıcak hava dalgası