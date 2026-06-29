https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/fransada-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-binden-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1106838935.html
Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti
Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu Sante... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T08:57+0300
2026-06-29T08:57+0300
2026-06-29T08:57+0300
yaşam
fransa
sıcak hava dalgası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106839072_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_dfaee6299bc39905c9c9013797bc2ca4.jpg
Avrupa genelinde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, ülkede ölüm sayılarında artışa neden oldu. Fransa halk sağlığı kurumu Sante publique France, 28 Haziran 2026’da yayımladığı basın açıklamasında, 24 Haziran’dan itibaren önceki aylara kıyasla yaklaşık 1000 ek ölüm gözlendiğini açıkladı.Açıklamaya göre, sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı 24 Haziran Çarşamba günü ülkede "tüm nedenlere bağlı" 1200’den fazla ölüm kaydedildi. Takip eden 25 ve 26 Haziran günlerinde ise ölüm sayısı 1400’ün üzerine çıktı. 26 Haziran verilerinin henüz kesinleşmediği belirtildi.Nisan ve mayısta ortalama 900 ila 1000 ölümSante publique France, karşılaştırma için nisan ve mayıs aylarında günlük ölüm sayısının ortalama 900 ila 1000 civarında seyrettiğini açıkladı. Kurum, bu nedenle 24 Haziran’dan bu yana yaklaşık 1000 ek ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.65 yaş üstü nüfus daha fazla etkilendiKurumun değerlendirmesine göre, ölüm artışı özellikle kırmızı alarm verilen bölgelerde daha belirgin oldu. Kaydedilen ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/sicakliklar-birkac-derece-birden-artacak-yagis-beklenmiyor-1106837048.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1d/1106839072_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d824bfac643d844f585416b6b0086cbd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, sıcak hava dalgası
fransa, sıcak hava dalgası
Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı: Binden fazla kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu Sante publique France, 24 Haziran’da 1200’den fazla, 25 ve 26 Haziran’da ise 1400’ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. Günlük can kaybının artışında sıcaklıkların etkisi vurgulandı.
Avrupa genelinde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası, ülkede ölüm sayılarında artışa neden oldu.
Fransa halk sağlığı kurumu Sante publique France, 28 Haziran 2026’da yayımladığı basın açıklamasında, 24 Haziran’dan itibaren önceki aylara kıyasla yaklaşık 1000 ek ölüm gözlendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, sıcaklıkların en yüksek seviyeye ulaştığı 24 Haziran Çarşamba günü ülkede "tüm nedenlere bağlı" 1200’den fazla ölüm kaydedildi. Takip eden 25 ve 26 Haziran günlerinde ise ölüm sayısı 1400’ün üzerine çıktı.
26 Haziran verilerinin henüz kesinleşmediği belirtildi.
Nisan ve mayısta ortalama 900 ila 1000 ölüm
Sante publique France, karşılaştırma için nisan ve mayıs aylarında günlük ölüm sayısının ortalama 900 ila 1000 civarında seyrettiğini açıkladı. Kurum, bu nedenle 24 Haziran’dan bu yana yaklaşık 1000 ek ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.
65 yaş üstü nüfus daha fazla etkilendi
Kurumun değerlendirmesine göre, ölüm artışı özellikle kırmızı alarm verilen bölgelerde daha belirgin oldu. Kaydedilen ölümlerin büyük bölümünün 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğü vurgulandı.