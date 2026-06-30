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San Francisco Başpiskoposluğu, çocuk istismarı davalarında 395 milyon dolar tazminat ödeyecek
San Francisco Başpiskoposluğu, çocuk istismarı davalarında 395 milyon dolar tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD'deki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuk istismarı iddialarıyla açılan 500'den fazla davayı sonuçlandırmak için 395 milyon... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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san francisco
çocuklara yönelik cinsel istismar
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuklara yönelik cinsel istismarına ilişkin açılan 500'den fazla davayı 395 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırmayı kabul etti.Davacı avukatlarının açıklamasına göre anlaşma, yaklaşık 530 mağduru kapsıyor. Başpiskoposluk, 2023 yılında iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.Başpiskopostan her mağdura özür mektubuUzlaşma kapsamında San Francisco Başpiskoposu Salvatore Cordileone, her bir mağdura ayrı ayrı özür mektubu gönderecek.Cordileone yaptığı açıklamada, "Hayatları boyunca bu istismarın yükünü taşıyan mağdurlar için adil bir tazminat yolunun açılacağına inanıyorum. Yaşananlardan tüm sorumluluğu kabul ediyor ve zarar gören herkesten içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.Yeni reformlar hayata geçirilecekAnlaşma yalnızca maddi tazminatı değil, çocukların korunmasına yönelik kapsamlı reformları da içeriyor. Buna göre başpiskoposluk;Davacı avukatlardan Jeff Anderson, bunun bugüne kadar gördüğü 'en kapsamlı ve en güçlü' reform paketlerinden biri olduğunu söyledi.Yaklaşık 530 mağdur yararlanacakYaklaşık 50 yıl önce okuldayken bir rahibin cinsel istismarına uğradığını öne süren Margie O'Driscoll, anlaşmanın sorumluluğu mağdurların değil kilise yönetiminin üzerine yüklediğini belirtti.O'Driscoll, "Yıllarca utanç ve acıyla yaşadım. Bugün ise utanması gereken taraf değişiyor" dedi.Los Angeles Başpiskoposluğu da 2024 yılında benzer davalarda 880 milyon dolarlık rekor bir uzlaşmaya imza atmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-itirazini-reddetti-tazminat-odeyecek-1106873741.html
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abd, san francisco, çocuklara yönelik cinsel istismar
abd, san francisco, çocuklara yönelik cinsel istismar
San Francisco Başpiskoposluğu, çocuk istismarı davalarında 395 milyon dolar tazminat ödeyecek
ABD'deki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuk istismarı iddialarıyla açılan 500'den fazla davayı sonuçlandırmak için 395 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Anlaşma kapsamında mağdurlara özür mektubu gönderilecek ve yeni çocuk koruma reformları uygulanacak.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuklara yönelik cinsel istismarına ilişkin açılan 500'den fazla davayı 395 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırmayı kabul etti.
Davacı avukatlarının açıklamasına göre anlaşma, yaklaşık 530 mağduru kapsıyor. Başpiskoposluk, 2023 yılında iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.
Başpiskopostan her mağdura özür mektubu
Uzlaşma kapsamında San Francisco Başpiskoposu Salvatore Cordileone, her bir mağdura ayrı ayrı özür mektubu gönderecek.
Cordileone yaptığı açıklamada, "Hayatları boyunca bu istismarın yükünü taşıyan mağdurlar için adil bir tazminat yolunun açılacağına inanıyorum. Yaşananlardan tüm sorumluluğu kabul ediyor ve zarar gören herkesten içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yeni reformlar hayata geçirilecek
Anlaşma yalnızca maddi tazminatı değil, çocukların korunmasına yönelik kapsamlı reformları da içeriyor. Buna göre başpiskoposluk;
Cinsel istismarla suçlanan din görevlilerinin güncel listesini kamuoyuna açıklayacak.
İddialar ve soruşturma sonuçlarını şeffaf şekilde yayımlayacak.
Mağdurların konuşmasını engelleyen gizlilik sözleşmeleri uygulanmayacak.
Çocukların korunmasına yönelik toplam 14 yeni düzenleme yürürlüğe girecek.
Davacı avukatlardan Jeff Anderson, bunun bugüne kadar gördüğü 'en kapsamlı ve en güçlü' reform paketlerinden biri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 530 mağdur yararlanacak
Yaklaşık 50 yıl önce okuldayken bir rahibin cinsel istismarına uğradığını öne süren Margie O'Driscoll, anlaşmanın sorumluluğu mağdurların değil kilise yönetiminin üzerine yüklediğini belirtti.
O'Driscoll, "Yıllarca utanç ve acıyla yaşadım. Bugün ise utanması gereken taraf değişiyor" dedi.
Los Angeles Başpiskoposluğu da 2024 yılında benzer davalarda 880 milyon dolarlık rekor bir uzlaşmaya imza atmıştı.