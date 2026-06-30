https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/san-francisco-baspiskoposlugu-cocuk-istismari-davalarinda-395-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-1106885481.html

San Francisco Başpiskoposluğu, çocuk istismarı davalarında 395 milyon dolar tazminat ödeyecek

San Francisco Başpiskoposluğu, çocuk istismarı davalarında 395 milyon dolar tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

ABD'deki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuk istismarı iddialarıyla açılan 500'den fazla davayı sonuçlandırmak için 395 milyon... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T14:37+0300

2026-06-30T14:37+0300

2026-06-30T14:37+0300

dünya

abd

san francisco

çocuklara yönelik cinsel istismar

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Katolik Başpiskoposluğu, kilise görevlilerinin çocuklara yönelik cinsel istismarına ilişkin açılan 500'den fazla davayı 395 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırmayı kabul etti.Davacı avukatlarının açıklamasına göre anlaşma, yaklaşık 530 mağduru kapsıyor. Başpiskoposluk, 2023 yılında iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.Başpiskopostan her mağdura özür mektubuUzlaşma kapsamında San Francisco Başpiskoposu Salvatore Cordileone, her bir mağdura ayrı ayrı özür mektubu gönderecek.Cordileone yaptığı açıklamada, "Hayatları boyunca bu istismarın yükünü taşıyan mağdurlar için adil bir tazminat yolunun açılacağına inanıyorum. Yaşananlardan tüm sorumluluğu kabul ediyor ve zarar gören herkesten içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.Yeni reformlar hayata geçirilecekAnlaşma yalnızca maddi tazminatı değil, çocukların korunmasına yönelik kapsamlı reformları da içeriyor. Buna göre başpiskoposluk;Davacı avukatlardan Jeff Anderson, bunun bugüne kadar gördüğü 'en kapsamlı ve en güçlü' reform paketlerinden biri olduğunu söyledi.Yaklaşık 530 mağdur yararlanacakYaklaşık 50 yıl önce okuldayken bir rahibin cinsel istismarına uğradığını öne süren Margie O'Driscoll, anlaşmanın sorumluluğu mağdurların değil kilise yönetiminin üzerine yüklediğini belirtti.O'Driscoll, "Yıllarca utanç ve acıyla yaşadım. Bugün ise utanması gereken taraf değişiyor" dedi.Los Angeles Başpiskoposluğu da 2024 yılında benzer davalarda 880 milyon dolarlık rekor bir uzlaşmaya imza atmıştı.

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abd, san francisco, çocuklara yönelik cinsel istismar