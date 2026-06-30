https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusyadan-turkiyeye-2-adet-yangin-sondurme-ucagi-omuz-omuza-etiketiyle-paylasildi-1106896775.html
Rusya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı: 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşıldı
Rusya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı: 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini 'omuz omuza' sosyal... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T21:45+0300
2026-06-30T21:45+0300
2026-06-30T21:46+0300
dünya
orman yangını
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yangın söndürme uçağı
rusya
türkiye
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 2 adet Be200 uçağın Türkiye'ye yakın zamanda ulaştırılacağını açıkladı.Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusya-baltik-ulkeleri-ve-finlandiya-ile-bazi-sinir-kapilarini-kapatti-1106896840.html
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orman yangını, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı, rusya, türkiye
Rusya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı: 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşıldı
21:45 30.06.2026 (güncellendi: 21:46 30.06.2026)
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini 'omuz omuza' sosyal medyadan duyurdu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından 2 adet Be200 uçağın Türkiye'ye yakın zamanda ulaştırılacağını açıkladı.
Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Türk tarafının talebi üzerine, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde, uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir.