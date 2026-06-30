https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusyadan-avrupaya-2030-uyarisi-catismanin-icine-cekilebilir-1106870368.html
Rusya'dan Avrupa'ya ‘2030’ uyarısı: Çatışmanın içine çekilebilir
Rusya'dan Avrupa'ya ‘2030’ uyarısı: Çatışmanın içine çekilebilir
Sputnik Türkiye
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Avrupa'nın kasıtlı bir şekilde savaşa hazırlandığını ve militarize edildiğini belirterek, provokasyonlar nedeniyle... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T08:33+0300
2026-06-30T08:33+0300
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Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitri Polyanskiy, Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polyanskiy, Avrupa'nın 2030 yılından daha önce Moskova ile doğrudan bir çatışmanın içine çekilebileceği uyarısında bulundu.Avrupa'da son dönemde yükselen “2030 yılına kadar Rusya ile savaşa hazır olunması” yönündeki çağrıları değerlendiren Polyanskiy, durumun sadece askeri hazırlıklarla sınırlı olmadığınıvurguladı. Rus diplomat şunu dedi:‘Provokasyon eşiği düşüyor’Çatışma riskinin tahmin edilenden daha yakın olduğunu belirten Polyanskiy, şu ifadeleri kullandı:‘Kiev rejimi hayatta kalmak için Rusya-Avrupa savaşını istiyor’Açıklamalarında Ukrayna yönetimine de işaret eden Rus diplomat, Kiev'in ancak Rusya ile Avrupa arasında doğrudan bir savaş çıkması halinde varlığını sürdürebileceğine inandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bu niyetini gizlemediğini ve müttefiklerini bu senaryoya yanaşmadıkları için eleştirdiğini kaydeden Polyanskiy, şunu ekledi:Batı ile Rusya arasındaki gerilime dair geçen hafta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da benzer bir açıklama yapmış, AB ve NATO'nun temel hedefinin Rusya’ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatmak olduğunu ve Batı'nın 2030 civarında Moskova ile bir çatışmaya hazırlandığını öne sürmüştü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce kaleme aldığı ‘Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik’ başlıklı makalesinde, Avrupa'nın 2030'a kadar savaşa hazır hale gelmek için zaman kazanmaya çalıştığını iddia etmişti. Lavrov, Belçika Genelkurmay Başkanı'nın "Ukraynalıların kanı sayesinde Avrupa'ya zaman kazandırılıyor" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, mevcut durumun NATO ile Rusya arasında nükleer bir savaşa dönüşebilecek doğrudan bir çatışma riski barındırdığı konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zaharova-nato-akilciliginin-geri-kalanini-da-kaybediyor-1106865298.html
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rusya, avrupa, ukrayna, dmitriy polyanskiy, savaş, çatışma, vladimir zelenskiy, agi̇t, ab, nato, aleksandr gruşko, sergey lavrov
rusya, avrupa, ukrayna, dmitriy polyanskiy, savaş, çatışma, vladimir zelenskiy, agi̇t, ab, nato, aleksandr gruşko, sergey lavrov
Rusya'dan Avrupa'ya ‘2030’ uyarısı: Çatışmanın içine çekilebilir
08:33 30.06.2026 (güncellendi: 08:35 30.06.2026)
Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Polyanskiy, Avrupa'nın kasıtlı bir şekilde savaşa hazırlandığını ve militarize edildiğini belirterek, provokasyonlar nedeniyle 2030 yılından önce Rusya ile doğrudan bir çatışmanın tetiklenebileceğini belirtti.
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitri Polyanskiy, Sputnik’e verdiği demeçte, Avrupa ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polyanskiy, Avrupa'nın 2030 yılından daha önce Moskova ile doğrudan bir çatışmanın içine çekilebileceği uyarısında bulundu.
Avrupa'da son dönemde yükselen “2030 yılına kadar Rusya ile savaşa hazır olunması” yönündeki çağrıları değerlendiren Polyanskiy, durumun sadece askeri hazırlıklarla sınırlı olmadığınıvurguladı. Rus diplomat şunu dedi:
“Avrupa'da savaşa yönelik kasıtlı bir hazırlık ve aktif bir militarizasyon süreci yürütülüyor. Sözde 'saldırgan Rusya' anlatısı ve Rusya'ya atfedilen asılsız planlar bu hazırlıklara gerekçe olarak kullanılıyor.”
‘Provokasyon eşiği düşüyor’
Çatışma riskinin tahmin edilenden daha yakın olduğunu belirten Polyanskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Asıl sorun, birilerinin isteyip istememesinden bağımsız olarak, Avrupa'yı savaşa çok daha erken dahil edebilecek olası provokasyonların eşiğinin düşüyor olması."
‘Kiev rejimi hayatta kalmak için Rusya-Avrupa savaşını istiyor’
Açıklamalarında Ukrayna yönetimine de işaret eden Rus diplomat, Kiev'in ancak Rusya ile Avrupa arasında doğrudan bir savaş çıkması halinde varlığını sürdürebileceğine inandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Kiev rejiminin hayatta kalmak için başka bir yolu kalmadı. Ancak Ukrayna'nın arka plana itileceği, Rusya ve Avrupa'nın doğrudan savaşacağı büyük bir çatışmayı kışkırtarak ayakta kalabilirler.”
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in bu niyetini gizlemediğini ve müttefiklerini bu senaryoya yanaşmadıkları için eleştirdiğini kaydeden Polyanskiy, şunu ekledi:
"Bu nedenle şu anki asıl mesele, çatışmanın kaçınılmaz hale geleceği o kırmızı çizginin aşılmamasını sağlamak.”
Batı ile Rusya arasındaki gerilime dair geçen hafta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da benzer bir açıklama yapmış, AB ve NATO'nun temel hedefinin Rusya’ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatmak olduğunu ve Batı'nın 2030 civarında Moskova ile bir çatışmaya hazırlandığını öne sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce kaleme aldığı ‘Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik’ başlıklı makalesinde, Avrupa'nın 2030'a kadar savaşa hazır hale gelmek için zaman kazanmaya çalıştığını iddia etmişti. Lavrov, Belçika Genelkurmay Başkanı'nın "Ukraynalıların kanı sayesinde Avrupa'ya zaman kazandırılıyor" şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, mevcut durumun NATO ile Rusya arasında nükleer bir savaşa dönüşebilecek doğrudan bir çatışma riski barındırdığı konusunda uyarmıştı.