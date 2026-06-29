https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zaharova-nato-akilciliginin-geri-kalanini-da-kaybediyor-1106865298.html
Zaharova: NATO akılcılığının geri kalanını da kaybediyor
Zaharova: NATO akılcılığının geri kalanını da kaybediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’nun Ukrayna'dan azami fayda sağlama arayışında akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini belirtti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T22:24+0300
2026-06-29T22:24+0300
2026-06-29T22:36+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
nato
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090351_0:74:3377:1974_1920x0_80_0_0_389bbe5dec383e9e4ede0975608d4f1b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamasında NATO'nun akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade etti.Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu."NATO, Kiev ile birlikte ülkenin derinliklerinde bulunanlar da dahil olmak üzere Rus hava üslerini yok edecek silahlar geliştirmeye hazırlanıyor" diye konuşan Zaharova, Kiev'in içinde bulunduğu umutsuz durumu kurtarmak için NATO'yu Rusya ile doğrudan silahlı bir çatışmaya itme girişimlerini yoğunlaştırdığını da vurguladı. NATO'nun akılcılığının geri kalanını kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade eden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/zaharova-nato-rusyaya-saldirirsa-bunun-yikici-sonuclari-olur-1106619955.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090351_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_47623608252aa0d5c1bd4ace3ac4beed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, nato, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, nato, kiev
Zaharova: NATO akılcılığının geri kalanını da kaybediyor
22:24 29.06.2026 (güncellendi: 22:36 29.06.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’nun Ukrayna'dan azami fayda sağlama arayışında akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamasında NATO'nun akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade etti.
Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"NATO, Kiev ile birlikte ülkenin derinliklerinde bulunanlar da dahil olmak üzere Rus hava üslerini yok edecek silahlar geliştirmeye hazırlanıyor" diye konuşan Zaharova, Kiev'in içinde bulunduğu umutsuz durumu kurtarmak için NATO'yu Rusya ile doğrudan silahlı bir çatışmaya itme girişimlerini yoğunlaştırdığını da vurguladı.
Yıkıcı sonuçlar NATO stratejistleri tarafından açıkça görmezden geliniyor, Ukrayna krizinin 'yatay' olacak şekilde daha da tırmanmasının tehlikesi açıkça hafife alınıyor.
NATO'nun akılcılığının geri kalanını kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade eden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO ve Kiev'in pervasızlığı, Rus ordusuna Rusya'ya karşı kullanılan silahları üreten işletmelere daha da odaklanması için zemin sağlıyor.