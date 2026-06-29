https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zaharova-nato-akilciliginin-geri-kalanini-da-kaybediyor-1106865298.html

Zaharova: NATO akılcılığının geri kalanını da kaybediyor

Zaharova: NATO akılcılığının geri kalanını da kaybediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’nun Ukrayna'dan azami fayda sağlama arayışında akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini belirtti. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T22:24+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamasında NATO'nun akılcılığının geri kalanını da kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade etti.Zaharova, NATO'nun Rusya karşıtı planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu."NATO, Kiev ile birlikte ülkenin derinliklerinde bulunanlar da dahil olmak üzere Rus hava üslerini yok edecek silahlar geliştirmeye hazırlanıyor" diye konuşan Zaharova, Kiev'in içinde bulunduğu umutsuz durumu kurtarmak için NATO'yu Rusya ile doğrudan silahlı bir çatışmaya itme girişimlerini yoğunlaştırdığını da vurguladı. NATO'nun akılcılığının geri kalanını kaybettiğini ve Ukrayna'yı bir test alanı haline getirerek yüksek riskli bir bölgede sürüklendiğini ifade eden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/zaharova-nato-rusyaya-saldirirsa-bunun-yikici-sonuclari-olur-1106619955.html

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