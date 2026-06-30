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Rusya: Bulgaristan’daki NATO tatbikatlarını ve ittifakın ‘agresif faaliyetlerini’ yakından izliyoruz
Rusya: Bulgaristan’daki NATO tatbikatlarını ve ittifakın ‘agresif faaliyetlerini’ yakından izliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Donanması ve NATO’nun Karadeniz’de başlattığı Breeze tatbikatını ve genel olarak NATO’nun Rusya’ya yönelik ‘agresif’... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T23:54+0300
2026-06-30T23:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Direktörü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus tarafının NATO’nun Bulgaristan’daki askeri faaliyetlerini yakından izlediğini belirtti. Maslennikov, salı günü başlayan ve Bulgaristan Donanması ile NATO unsurlarının katıldığı Breeze adlı deniz tatbikatının Karadeniz’de düzenlenen ilk ortak manevra olmadığını vurguladı.Yetkili, söz konusu tatbikatların her yıl gerçekleştirildiğini ve bu yıl 30’uncusunun yapıldığını hatırlatarak, genellikle “10’dan fazla ülkeden yaklaşık 2 bin askerin” iştirak ettiğini ifade etti.Maslennikov, “Elbette sadece bu tür eğitim-tatbikat faaliyetlerini değil, NATO’nun tüm faaliyetlerini izliyoruz; zira bunlar Rusya’ya karşı açıkça agresif bir nitelik taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/natonun-ukraynaya-2027-askeri-yardimina-italya-engeli-1106897233.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, bulgaristan, tatbikat, see breeze, karadeniz
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, nato, bulgaristan, tatbikat, see breeze, karadeniz

Rusya: Bulgaristan’daki NATO tatbikatlarını ve ittifakın ‘agresif faaliyetlerini’ yakından izliyoruz

23:54 30.06.2026
© AA Sea Breeze 2020
 Sea Breeze 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Donanması ve NATO’nun Karadeniz’de başlattığı Breeze tatbikatını ve genel olarak NATO’nun Rusya’ya yönelik ‘agresif’ faaliyetlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Direktörü Vladislav Maslennikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus tarafının NATO’nun Bulgaristan’daki askeri faaliyetlerini yakından izlediğini belirtti. Maslennikov, salı günü başlayan ve Bulgaristan Donanması ile NATO unsurlarının katıldığı Breeze adlı deniz tatbikatının Karadeniz’de düzenlenen ilk ortak manevra olmadığını vurguladı.
Yetkili, söz konusu tatbikatların her yıl gerçekleştirildiğini ve bu yıl 30’uncusunun yapıldığını hatırlatarak, genellikle “10’dan fazla ülkeden yaklaşık 2 bin askerin” iştirak ettiğini ifade etti.
Maslennikov, “Elbette sadece bu tür eğitim-tatbikat faaliyetlerini değil, NATO’nun tüm faaliyetlerini izliyoruz; zira bunlar Rusya’ya karşı açıkça agresif bir nitelik taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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