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NATO'nun Ukrayna'ya 2027 askeri yardımına İtalya engeli
NATO'nun Ukrayna'ya 2027 askeri yardımına İtalya engeli
Sputnik Türkiye
NATO üyesi ülkeler, Türkiye'de düzenlenecek zirve öncesinde Ukrayna'ya yönelik yardım taahhütlerinde uzlaşamadı. İtalya'nın 2027 yılı için planlanan askeri... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T22:36+0300
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Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yönelik taahhütler konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre İtalya, NATO’nun 2027 yılı için Kiev’e sağlamayı planladığı askeri yardım paketini bloke etti. Roma'nın, 2026 yılında olduğu gibi Ukrayna'ya en az 70 milyar euro tutarında bir fon sağlanmasına karşı çıktığı belirtildi.Zirve taslak metninde itirazda bulunan bir diğer ülke ise ABD oldu. Washington'un, Ukrayna ile Avrupa'nın güvenliği arasındaki "ayrılmaz bağ" vurgusunu içeren ifadeleri bloke ettiği kaydedildi. ABD'nin bu hamlesinin ardından hazırlanan taslak metinde, söz konusu vurgunun yerine yalnızca, "Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır" şeklindeki kısa bir ifadeye yer verildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/rusyanin-natoya-yasattigi-soguk-dus-etkisi-suruyor-turkiye-atesin-merkezinde-1106887701.html
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nato, i̇talya, nato zirvesi, abd, ukrayna, askeri yardım, roma, türkiye
nato, i̇talya, nato zirvesi, abd, ukrayna, askeri yardım, roma, türkiye

NATO'nun Ukrayna'ya 2027 askeri yardımına İtalya engeli

22:36 30.06.2026
© AANATO, ülke bayrakları
NATO, ülke bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© AA
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NATO üyesi ülkeler, Türkiye'de düzenlenecek zirve öncesinde Ukrayna'ya yönelik yardım taahhütlerinde uzlaşamadı. İtalya'nın 2027 yılı için planlanan askeri yardım paketini bloke ettiği, ABD'nin ise ortak metindeki güvenlik teminatlarına ilişkin ifadeleri çıkardığı bildirildi.
Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yönelik taahhütler konusunda fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberlere göre İtalya, NATO’nun 2027 yılı için Kiev’e sağlamayı planladığı askeri yardım paketini bloke etti. Roma'nın, 2026 yılında olduğu gibi Ukrayna'ya en az 70 milyar euro tutarında bir fon sağlanmasına karşı çıktığı belirtildi.
Zirve taslak metninde itirazda bulunan bir diğer ülke ise ABD oldu. Washington'un, Ukrayna ile Avrupa'nın güvenliği arasındaki "ayrılmaz bağ" vurgusunu içeren ifadeleri bloke ettiği kaydedildi. ABD'nin bu hamlesinin ardından hazırlanan taslak metinde, söz konusu vurgunun yerine yalnızca, "Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır" şeklindeki kısa bir ifadeye yer verildiği bildirildi.
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“Rusya’nın NATO’ya yaşattığı soğuk duş etkisi sürüyor, Türkiye ateşin merkezinde”
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