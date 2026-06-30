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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/polyanskiy-ab-bilincli-olarak-rusya-ile-catismaya-gidiyor-1106896136.html
Polyanskiy: AB bilinçli olarak Rusya ile çatışmaya gidiyor
Polyanskiy: AB bilinçli olarak Rusya ile çatışmaya gidiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Avrupa Birliği’nin (AB) “askeri ve Rusya karşıtı bir blok”a... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T20:22+0300
2026-06-30T20:22+0300
dünya
dmitriy polyanskiy
rusya
moskova
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
avrupa birliği
ab
ukrayna
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Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik birlik niteliğinden uzaklaşıp “askeri ve Rusya karşıtı bir blok”a dönüştüğünü belirtti. Polyanskiy, Moskova yakınlarındaki Yegoryevsk’e yönelik Ukrayna saldırısının AGİT Daimi Konseyi’nde gündeme getirileceğini söyledi.Bu süreçte Rusya’nın tetikte olması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, AB'nin atabileceği olası adımların da yetkililerce önceden hesaplanmasının önemine dikkat çekti.'Yegoryevsk saldırısı AGİT gündemine taşınacak'Ukrayna ordusunun Moskova bölgesi yakınlarındaki Yegoryevsk kentine düzenlediği saldırıya da değinen Polyanskiy, konunun perşembe günü yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısında gündeme getirileceğini belirtti.Polyanskiy, "Sanırım bu konuyu konsey toplantısında ele alıp dikkatlerini bu saldırıya çekeceğiz" dedi.Buna karşın Rus diplomat, toplantıdaki Batılı katılımcıların yaşananlara gerekli hassasiyeti ve ilgiyi göstermelerini beklemediğini de sözlerine ekledi.'Taziye dilekleri kapalı kapılar ardında iletiliyor'Ukrayna'nın sivil bölgelere yönelik saldırılarının ardından bazı üye ülke temsilcilerinin resmi olmayan yollardan Rusya’ya başsağlığı dilediğini, ancak bunu kamuoyu önünde yapmaktan çekindiklerini belirten Polyanskiy, durumu şu sözlerle anlattı:Rusya’nın ikili görüşmelerdeki bu dostane jestleri takdir ettiğini ifade eden Polyanskiy, buna rağmen bazı ülkelerin düşüncelerini açıkça dile getirecek siyasi cesarete sahip olmadıklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/avrupada-savas-hazirliklari-savunma-harcamalari-rekor-kiriyor-1106859192.html
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dmitriy polyanskiy, rusya, moskova, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), avrupa birliği, ab, ukrayna
dmitriy polyanskiy, rusya, moskova, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), avrupa birliği, ab, ukrayna

Polyanskiy: AB bilinçli olarak Rusya ile çatışmaya gidiyor

20:22 30.06.2026
© Sputnik / Valeriy ŞarifulinRusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
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Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Avrupa Birliği’nin (AB) “askeri ve Rusya karşıtı bir blok”a dönüştüğünü belirtti.
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik birlik niteliğinden uzaklaşıp “askeri ve Rusya karşıtı bir blok”a dönüştüğünü belirtti. Polyanskiy, Moskova yakınlarındaki Yegoryevsk’e yönelik Ukrayna saldırısının AGİT Daimi Konseyi’nde gündeme getirileceğini söyledi.
Avrupa Birliği bilinçli bir şekilde Rusya ile çatışmaya doğru ilerliyor. Bana göre bu blok, ekonomik bir birlik olmaktan çıkarak askeri ve Rusofobik bir oluşuma dönüştü.
Bu süreçte Rusya’nın tetikte olması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, AB'nin atabileceği olası adımların da yetkililerce önceden hesaplanmasının önemine dikkat çekti.

'Yegoryevsk saldırısı AGİT gündemine taşınacak'

Ukrayna ordusunun Moskova bölgesi yakınlarındaki Yegoryevsk kentine düzenlediği saldırıya da değinen Polyanskiy, konunun perşembe günü yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısında gündeme getirileceğini belirtti.
Polyanskiy, "Sanırım bu konuyu konsey toplantısında ele alıp dikkatlerini bu saldırıya çekeceğiz" dedi.
Buna karşın Rus diplomat, toplantıdaki Batılı katılımcıların yaşananlara gerekli hassasiyeti ve ilgiyi göstermelerini beklemediğini de sözlerine ekledi.

'Taziye dilekleri kapalı kapılar ardında iletiliyor'

Ukrayna'nın sivil bölgelere yönelik saldırılarının ardından bazı üye ülke temsilcilerinin resmi olmayan yollardan Rusya’ya başsağlığı dilediğini, ancak bunu kamuoyu önünde yapmaktan çekindiklerini belirten Polyanskiy, durumu şu sözlerle anlattı:
Kapalı kapılar ardında birçok kişi yanımıza gelip taziyelerini iletiyor. Kimsenin görmediği bir anı yakalamaya çalışıyorlar ve aslında çok doğru sözler söylüyorlar.
Rusya’nın ikili görüşmelerdeki bu dostane jestleri takdir ettiğini ifade eden Polyanskiy, buna rağmen bazı ülkelerin düşüncelerini açıkça dile getirecek siyasi cesarete sahip olmadıklarını vurguladı.
Avrupa'da savaş hazırlıkları: Savunma harcamaları rekor kırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
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Avrupa'da savaş hazırlıkları: Savunma harcamaları rekor kırıyor
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