https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/isu-rus-sporcularin-tarafsiz-statude-yarismasina-izin-verdi-1106877961.html
ISU, Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmasına izin verdi
ISU, Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmasına izin verdi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu sporcuların 2026/27 sezonundan itibaren uluslararası müsabakalarda ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T11:39+0300
2026-06-30T11:39+0300
2026-06-30T11:42+0300
spor
uluslararası buz pateni federasyonu (isu)
rusya
belarus
uluslararası paten birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102576/17/1025761763_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_56cb07114789c163175ba25b4f97247b.jpg
Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2022'den bu yana yürürlükte olan men kararının kısmen esnetildiği belirtildi.ISU, daha önce yalnızca Milano 2026 Kış Olimpiyatları elemeleri için istisnai bir karar almış ancak bu muafiyet eleme turlarının ötesine geçmemişti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kotalar performansa göre belirlenecekAlınan karar doğrultusunda, Rus ve Belaruslu sporcuların antrenör ve teknik destek personeli de aynı uygunluk değerlendirmesinden geçmek şartıyla sporculara eşlik edebilecek.Ayrıca müsabakalardaki kota sınırlamalarında milliyet ayrımı gözetilmeyeceği; tarafsız sporcu sayısının, tüm sporcular için geçerli olan performans, derece ve sıralamaya dayalı objektif yeterlilik kriterlerine göre belirleneceği kaydedildi.Rus jimnastikçilere bayrak ve marş izni çıkmıştıUluslararası Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay vermişti. Rus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyonun Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristan ayağı olacağı belirtilmişti.Öte yandan Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-hava-kuvvetleri-duyurdu-b-2-bombardiman-ucagindan-ilk-kez-lrasm-fuzesi-firlatildi-1106877077.html
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102576/17/1025761763_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_89a1faeaef84068be221d53feb0550d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uluslararası buz pateni federasyonu (isu), rusya, belarus, uluslararası paten birliği
uluslararası buz pateni federasyonu (isu), rusya, belarus, uluslararası paten birliği
ISU, Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmasına izin verdi
11:39 30.06.2026 (güncellendi: 11:42 30.06.2026)
Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu sporcuların 2026/27 sezonundan itibaren uluslararası müsabakalarda ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle yarışmalarına izin verildiğini duyurdu.
Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2022'den bu yana yürürlükte olan men kararının kısmen esnetildiği belirtildi.
ISU, daha önce yalnızca Milano 2026 Kış Olimpiyatları elemeleri için istisnai bir karar almış ancak bu muafiyet eleme turlarının ötesine geçmemişti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026/27 sezonunun başından itibaren, Rusya ve Belarus'tan sporcuların müsabakalardan tamamen men edilmesi kararı kısmen iptal edildi. Söz konusu sporcular; ulusal bayraklar, ulusal ekipmanlar ve milli marşlar gibi devlet sembollerini taşımamak kaydıyla, 'tarafsız sporcu' olarak ISU etkinliklerine ve uluslararası müsabakalara katılabilecekler.”
Kotalar performansa göre belirlenecek
Alınan karar doğrultusunda, Rus ve Belaruslu sporcuların antrenör ve teknik destek personeli de aynı uygunluk değerlendirmesinden geçmek şartıyla sporculara eşlik edebilecek.
Ayrıca müsabakalardaki kota sınırlamalarında milliyet ayrımı gözetilmeyeceği; tarafsız sporcu sayısının, tüm sporcular için geçerli olan performans, derece ve sıralamaya dayalı objektif yeterlilik kriterlerine göre belirleneceği kaydedildi.
Rus jimnastikçilere bayrak ve marş izni çıkmıştı
Uluslararası Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay vermişti. Rus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyonun Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristan ayağı olacağı belirtilmişti.
Öte yandan Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor.