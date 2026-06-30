https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/isu-rus-sporcularin-tarafsiz-statude-yarismasina-izin-verdi-1106877961.html

ISU, Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmasına izin verdi

ISU, Rus sporcuların tarafsız statüde yarışmasına izin verdi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Paten Birliği (ISU), Rus ve Belaruslu sporcuların 2026/27 sezonundan itibaren uluslararası müsabakalarda ‘tarafsız sporcu’ statüsüyle... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T11:39+0300

2026-06-30T11:39+0300

2026-06-30T11:42+0300

spor

uluslararası buz pateni federasyonu (isu)

rusya

belarus

uluslararası paten birliği

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Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mart 2022'den bu yana yürürlükte olan men kararının kısmen esnetildiği belirtildi.ISU, daha önce yalnızca Milano 2026 Kış Olimpiyatları elemeleri için istisnai bir karar almış ancak bu muafiyet eleme turlarının ötesine geçmemişti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kotalar performansa göre belirlenecekAlınan karar doğrultusunda, Rus ve Belaruslu sporcuların antrenör ve teknik destek personeli de aynı uygunluk değerlendirmesinden geçmek şartıyla sporculara eşlik edebilecek.Ayrıca müsabakalardaki kota sınırlamalarında milliyet ayrımı gözetilmeyeceği; tarafsız sporcu sayısının, tüm sporcular için geçerli olan performans, derece ve sıralamaya dayalı objektif yeterlilik kriterlerine göre belirleneceği kaydedildi.Rus jimnastikçilere bayrak ve marş izni çıkmıştıUluslararası Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi, Rus sporcuların üzerindeki sembol kısıtlamalarını kaldırarak, müsabakalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmasına onay vermişti. Rus sporcuların, uzun bir aradan sonra ulusal sembolleriyle boy gösterecekleri ilk organizasyonun Spor Akrobasi Dünya Kupası’nın Bulgaristan ayağı olacağı belirtilmişti.Öte yandan Uluslararası federasyonların aldığı kararlara rağmen, bazı AB ülkeleri bu kararları uygulamama konusunda anlaştı ve Rus sporcuların Rusya bayrağı ve marşıyla yarışmalara katılmasına hala izin vermemeyi sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-hava-kuvvetleri-duyurdu-b-2-bombardiman-ucagindan-ilk-kez-lrasm-fuzesi-firlatildi-1106877077.html

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