https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/polonya-kieve-iha-teknoloji-tedarikini-reddetigi-icin-mig-29-verilmeyecek-1106889408.html

Polonya: Kiev’e, İHA teknoloji tedarikini reddetiği için MiG-29 verilmeyecek

Polonya: Kiev’e, İHA teknoloji tedarikini reddetiği için MiG-29 verilmeyecek

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysh, Ukrayna'nın Varşova'ya İHA teknolojisi tedarikini reddettiğini ve bu nedenle Kiev’e MiG-29 savaş uçakları tedarik... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T16:08+0300

2026-06-30T16:08+0300

2026-06-30T16:08+0300

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polonya savunma bakanı wladyslaw kosiniak-kamysz

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Polonya ile Ukrayna arasındaki askeri yardımlaşmayı olumsuz etkileyen bir gelişme daha yaşandı. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysh, Ukrayna'nın Polonya'ya insansız hava araçları teknolojisi tedarikini reddettiğini ve bu nedenle Kiev’e MiG-29 jetlerinin tedarik edilmeyeceğini ifade etti.“Ben çok açık ve bence gerçekten de ortaklığa dayalı bir yaklaşım önermiştim, dronlara karşılık MiG’ler” diye konuşan Kosiniak-Kamysh, Ukraynalılar başta bu öneriyi kabul ettiklerini, ancak daha sonra anlaşmadan vazgeçtiklerini dile getirdi.Polonyalı bakan, “Polonya’ya dron verilmediği için Ukrayna’ya da MiG’ler verilmeyecek” ifadelerini kullandı.Varşova ve Kiev arasında tarihi ve siyasi zıtlaşma büyüyorPolonya ve Ukrayna ilişkileri, son dönemde askeri anlaşmazlıkların yanı sıra tarihi ve siyasi zıtlaşmalarla de çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in milliyetçi liderlerin cenaze törenlerine katılması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Polonya tarihinde tartışmalı olan isimlerin onursal unvan olarak verilmesi Varşova’da büyük tepki çekiyor.Zelenskiy bu bağlamda geçen Pazar günü, "Kimse bize kimi onurlandıracağımızı dikte edemez" açıklamasında bulunmuştu.Polonya'dan yanıt geçikmedi. Kosiniak-Kamysh, "Aynı şekilde, kimse bize herhangi bir devletin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda nasıl oy kullanmamız gerektiğini dikte edemeyecek" ifadelerini kullandı.

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