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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/polonyadan-ukraynaya-silah-yardimi-karari-kredi-fonlari-ukraynaya-gitmeyecek-1106365206.html
Polonya’dan Ukrayna’ya silah yardımı kararı: Kredi fonları Ukrayna’ya gitmeyecek
Polonya’dan Ukrayna’ya silah yardımı kararı: Kredi fonları Ukrayna’ya gitmeyecek
Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysh, SAFE kredi programı kapsamında Polonya Silahlı Kuvvetleri için satın alınan askeri teçhizat ve silahların Ukrayna’ya... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T13:08+0300
2026-06-09T13:08+0300
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Polonya ile Ukrayna arasındaki askeri yardım diplomasisinde gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysh, Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli SAFE kredi programı kapsamında satın aldığı askeri teçhizat ve silahları Ukrayna’ya göndermeyeceğini resmi olarak ilan etti. Sejm’de (Polonya Parlamentosu) konuşan Bakan, kamuoyunda dolaşan iddiaları "sahte bir hikaye" olarak nitelendirerek, fona ait hiçbir teçhizatın Ukrayna’ya ulaşmayacağını vurguladı.43.7 milyar euroluk dev savunma kredisi tamamen Varşova’nın olacakVarşova yönetimi, AB ülkelerinin askeri ve stratejik altyapılarını güçlendirmek, siber ve savunma teknolojilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan program kapsamında dün 43,7 milyar euro değerinde dev bir kredi anlaşması imzaladı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Destek Fonu aracılığıyla kullanılacak olan bu dev bütçenin tamamen Polonya ordusunu finanse edeceğini belirten Kosiniak-Kamysh, "Kanun böyle diyor ve uygulaması da böyle olacak" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.Varşova ve Kiev arasında tarihi ve siyasi kriz büyüyorPolonya ve Ukrayna ilişkileri, son dönemde askeri anlaşmazlıkların yanı sıra tarihi ve siyasi krizlerle de çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin milliyetçi liderlerin cenaze törenlerine katılması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Polonya tarihinde tartışmalı olan isimlerin onursal unvan olarak verilmesi Varşova’da büyük tepki çekti. Başbakan Donald Tusk ve eski Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa gibi Polonyalı ağır toplardan gelen sert eleştirilerin ardından, Ukrayna liderine verilen en yüksek Polonya nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı’nın geri alınması için de resmi süreç başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/euro-bolgesinden-kritik-veri-ekonomi-daralmaya-gecti-1106289844.html
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ukrayna, polonya, varşova, ab

Polonya’dan Ukrayna’ya silah yardımı kararı: Kredi fonları Ukrayna’ya gitmeyecek

13:08 09.06.2026
© SputnikArmy-2022 Forumu'nda sergilenen Ukrayna'da özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen silahlar
Army-2022 Forumu'nda sergilenen Ukrayna'da özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen silahlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Sputnik
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Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysh, SAFE kredi programı kapsamında Polonya Silahlı Kuvvetleri için satın alınan askeri teçhizat ve silahların Ukrayna’ya gönderileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakan Kosiniak-Kamysh, 43.7 milyar avroluk savunma kredisinin tamamen Polonya ordusunun modernizasyonu için kullanılacağını açı.
Polonya ile Ukrayna arasındaki askeri yardım diplomasisinde gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysh, Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) destekli SAFE kredi programı kapsamında satın aldığı askeri teçhizat ve silahları Ukrayna’ya göndermeyeceğini resmi olarak ilan etti. Sejm’de (Polonya Parlamentosu) konuşan Bakan, kamuoyunda dolaşan iddiaları "sahte bir hikaye" olarak nitelendirerek, fona ait hiçbir teçhizatın Ukrayna’ya ulaşmayacağını vurguladı.

43.7 milyar euroluk dev savunma kredisi tamamen Varşova’nın olacak

Varşova yönetimi, AB ülkelerinin askeri ve stratejik altyapılarını güçlendirmek, siber ve savunma teknolojilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan program kapsamında dün 43,7 milyar euro değerinde dev bir kredi anlaşması imzaladı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Destek Fonu aracılığıyla kullanılacak olan bu dev bütçenin tamamen Polonya ordusunu finanse edeceğini belirten Kosiniak-Kamysh, "Kanun böyle diyor ve uygulaması da böyle olacak" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Varşova ve Kiev arasında tarihi ve siyasi kriz büyüyor

Polonya ve Ukrayna ilişkileri, son dönemde askeri anlaşmazlıkların yanı sıra tarihi ve siyasi krizlerle de çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin milliyetçi liderlerin cenaze törenlerine katılması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne Polonya tarihinde tartışmalı olan isimlerin onursal unvan olarak verilmesi Varşova’da büyük tepki çekti. Başbakan Donald Tusk ve eski Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa gibi Polonyalı ağır toplardan gelen sert eleştirilerin ardından, Ukrayna liderine verilen en yüksek Polonya nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı’nın geri alınması için de resmi süreç başlatıldı.
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