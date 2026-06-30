https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/peruda-devlet-baskani-secimini-fujimori-kazandi-1106877538.html
Peru'da devlet başkanı seçimini Fujimori kazandı
Peru'da devlet başkanı seçimini Fujimori kazandı
Sputnik Türkiye
Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sağcı Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori'nin kazandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T11:57+0300
2026-06-30T11:57+0300
2026-06-30T11:57+0300
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Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) oy sayımını tamamladı. Resmi sonuçlara göre Fujimori, solcu aday Roberto Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçildi.Peru Ulusal Seçim Kurulu'nun tartışmalı seçim sürecinin ardından 3 Temmuz'da resmi olarak kazananı açıklaması bekleniyor.Fujimori, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.ONPE'nin oy sayım tutanaklarının yüzde 100'ünü incelediğini ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların çözüme kavuştuğunu belirten Fujimori, "Tüm Perulular için düzen ve umut dolu bir yola girmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.Peru'da seçim süreciPeru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için 7 Haziran'da sandık başına gitmişti.Ulusal Seçim Süreçleri Ofisine (ONPE) göre, Fujimori'nin seçimi önde götürdüğü bildirilmiş, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.Sanchez, yurt dışı oylarına yönelik itirazlarının dikkate alınmaması halinde seçim sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/eski-peru-devlet-baskani-yolsuzluktan-14-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1101323842.html
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roberto sanchez, keiko fujimori, peru
roberto sanchez, keiko fujimori, peru
Peru'da devlet başkanı seçimini Fujimori kazandı
Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sağcı Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori'nin kazandı.
Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) oy sayımını tamamladı. Resmi sonuçlara göre Fujimori, solcu aday Roberto Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçildi.
Peru Ulusal Seçim Kurulu'nun tartışmalı seçim sürecinin ardından 3 Temmuz'da resmi olarak kazananı açıklaması bekleniyor.
Fujimori, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.
ONPE'nin oy sayım tutanaklarının yüzde 100'ünü incelediğini ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların çözüme kavuştuğunu belirten Fujimori, "Tüm Perulular için düzen ve umut dolu bir yola girmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Peru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için 7 Haziran'da sandık başına gitmişti.
Ulusal Seçim Süreçleri Ofisine (ONPE) göre, Fujimori'nin seçimi önde götürdüğü bildirilmiş, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.
Sanchez, yurt dışı oylarına yönelik itirazlarının dikkate alınmaması halinde seçim sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.