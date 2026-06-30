https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/peruda-devlet-baskani-secimini-fujimori-kazandi-1106877538.html

Peru'da devlet başkanı seçimini Fujimori kazandı

Peru'da devlet başkanı seçimini Fujimori kazandı

Sputnik Türkiye

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu sağcı Popüler Güç Partisinin (Fuerza Popular) adayı Keiko Fujimori'nin kazandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T11:57+0300

2026-06-30T11:57+0300

2026-06-30T11:57+0300

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keiko fujimori

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Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi (ONPE) oy sayımını tamamladı. Resmi sonuçlara göre Fujimori, solcu aday Roberto Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçildi.Peru Ulusal Seçim Kurulu'nun tartışmalı seçim sürecinin ardından 3 Temmuz'da resmi olarak kazananı açıklaması bekleniyor.Fujimori, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı.ONPE'nin oy sayım tutanaklarının yüzde 100'ünü incelediğini ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların çözüme kavuştuğunu belirten Fujimori, "Tüm Perulular için düzen ve umut dolu bir yola girmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.Peru'da seçim süreciPeru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için 7 Haziran'da sandık başına gitmişti.Ulusal Seçim Süreçleri Ofisine (ONPE) göre, Fujimori'nin seçimi önde götürdüğü bildirilmiş, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.Sanchez, yurt dışı oylarına yönelik itirazlarının dikkate alınmaması halinde seçim sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/eski-peru-devlet-baskani-yolsuzluktan-14-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1101323842.html

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