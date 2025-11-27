Türkiye
Eski Peru Devlet Başkanı yolsuzluktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski Peru Devlet Başkanı yolsuzluktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Peru Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle 14 yıl hapis ve 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkede yürütülen yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezası aldı. Karar, Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.Başsavcılık açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Savcılar ayrıca Vizcarra’nın dokuz yıl boyunca kamu görevi üstlenmesinin yasaklandığını bildirdi.Kararın ardından Vizcarra, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adalet değil, intikam. Ama beni kıramayacaklar" ifadelerini kullandı.Savcılar, Vizcarra'nın görevde bulunduğu dönemde bazı müteahhitlik şirketlerine, yüz binlerce dolar değerinde yasadışı ödemeler karşılığında inşaat sözleşmeleri verilmesine yardımcı olmakla suçlandığını belirtti.
04:47 27.11.2025
Martin Vizcarra
Martin Vizcarra - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
© AFP 2023 / Juan Pablo Azabache
Abone ol
Peru Başsavcılığı, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra’nın yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle 14 yıl hapis ve 9 yıl kamu görevinden men cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkede yürütülen yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezası aldı. Karar, Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.
Başsavcılık açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Özel bir soruşturma ekibi, Moquegua bölgesel hükümetinin başkanı olduğu dönemde Lomas de Ilo ve Moquegua kalkınma projeleriyle bağlantılı rüşvet almaktan suçlu bulunan Martin Alberto Vizcarra Cornejo'nun cezasını sağladı"
Savcılar ayrıca Vizcarra’nın dokuz yıl boyunca kamu görevi üstlenmesinin yasaklandığını bildirdi.
Kararın ardından Vizcarra, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adalet değil, intikam. Ama beni kıramayacaklar" ifadelerini kullandı.
Savcılar, Vizcarra'nın görevde bulunduğu dönemde bazı müteahhitlik şirketlerine, yüz binlerce dolar değerinde yasadışı ödemeler karşılığında inşaat sözleşmeleri verilmesine yardımcı olmakla suçlandığını belirtti.
