Eski Peru Devlet Başkanı yolsuzluktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Peru Devlet Başkanı yolsuzluktan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

27.11.2025

Peru'nun eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra, ülkede yürütülen yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezası aldı. Karar, Peru Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.Başsavcılık açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Savcılar ayrıca Vizcarra’nın dokuz yıl boyunca kamu görevi üstlenmesinin yasaklandığını bildirdi.Kararın ardından Vizcarra, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adalet değil, intikam. Ama beni kıramayacaklar" ifadelerini kullandı.Savcılar, Vizcarra'nın görevde bulunduğu dönemde bazı müteahhitlik şirketlerine, yüz binlerce dolar değerinde yasadışı ödemeler karşılığında inşaat sözleşmeleri verilmesine yardımcı olmakla suçlandığını belirtti.

