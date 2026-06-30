https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/partisinin-grup-toplantisinda-kursuye-cikan-ozgur-ozel-isgal-devam-ederse-bu-milleti-de-seceneksiz-1106888413.html

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel: 'İşgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız'

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel: 'İşgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız'

Sputnik Türkiye

TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 'partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T15:57+0300

2026-06-30T15:57+0300

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CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmektiÖzel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Partimize yönelik işgalin ardından Ankara'da oturmadık. En son 15. ilimizde milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir milletimizle kucaklaşıyoruz. Teslim olmayan, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Bazen bir kamyonet kasasının arkasında ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Maruz kaldığımız saldırı yürüyüşümüzü durdurmaya yöneliktir. CHP'yi bulunduğu durumun içinden çıkarmak kendisine aydınım, Atatürkçüyüm diyen herkesin boynunun borcudur. Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmekti. Bekledikleri yarı yarıya bölünme yerine, yüzde 99'a, yüzde 1'i gördüler. O yüzde 1 de ancak karpuzun sapıdır. Bu işi CHP'liler yaptı, onların iç meselesi, biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyorlar ama bu işin tam göbeğindesiniz. Herkes neyin ne olduğunu görmekte, ben söylüyorum diye değil millet kendisi hissediyor.Bir kapı kapanırsa bir kapı açılırHerkes şu soruyu soruyor kimler kimlerle beraber kimler kimlerle saf tutuyor. Kim tarihin doğru tarafından duruyor millet bunu not ediyor. Biz milletin safındayız, çarşıda, pazarda, sokakta milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır. Milletle birlikte kazanacağız. Şehir şehir kazanacağız. Yolumuz iktidar yoludur, pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Milletin tek ümidi, sizlersiniz, bizleriz, bizim de tek ümidimiz bu yürüyüşü tamamlamak, bu milletin partisini iktidara taşımaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ozgur-ozelden-yeni-vurgusu-yeni-bir-yuruyusun-yeni-bir-yaklasimin-icindeyiz-1106864115.html

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