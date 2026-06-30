Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/partisinin-grup-toplantisinda-kursuye-cikan-ozgur-ozel-isgal-devam-ederse-bu-milleti-de-seceneksiz-1106888413.html
Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel: 'İşgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız'
Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel: 'İşgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız'
Sputnik Türkiye
TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 'partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T15:57+0300
2026-06-30T15:57+0300
türki̇ye
özgür özel
chp
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106888166_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_6e5af2cd099fbfec3cc94f6f62304717.jpg
CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmektiÖzel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Partimize yönelik işgalin ardından Ankara'da oturmadık. En son 15. ilimizde milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir milletimizle kucaklaşıyoruz. Teslim olmayan, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Bazen bir kamyonet kasasının arkasında ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz. Maruz kaldığımız saldırı yürüyüşümüzü durdurmaya yöneliktir. CHP'yi bulunduğu durumun içinden çıkarmak kendisine aydınım, Atatürkçüyüm diyen herkesin boynunun borcudur. Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmekti. Bekledikleri yarı yarıya bölünme yerine, yüzde 99'a, yüzde 1'i gördüler. O yüzde 1 de ancak karpuzun sapıdır. Bu işi CHP'liler yaptı, onların iç meselesi, biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyorlar ama bu işin tam göbeğindesiniz. Herkes neyin ne olduğunu görmekte, ben söylüyorum diye değil millet kendisi hissediyor.Bir kapı kapanırsa bir kapı açılırHerkes şu soruyu soruyor kimler kimlerle beraber kimler kimlerle saf tutuyor. Kim tarihin doğru tarafından duruyor millet bunu not ediyor. Biz milletin safındayız, çarşıda, pazarda, sokakta milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır. Milletle birlikte kazanacağız. Şehir şehir kazanacağız. Yolumuz iktidar yoludur, pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Milletin tek ümidi, sizlersiniz, bizleriz, bizim de tek ümidimiz bu yürüyüşü tamamlamak, bu milletin partisini iktidara taşımaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/ozgur-ozelden-yeni-vurgusu-yeni-bir-yuruyusun-yeni-bir-yaklasimin-icindeyiz-1106864115.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1e/1106888166_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82b5dc0eff1008c8288bc44115ea4adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, tbmm
özgür özel, chp, tbmm

Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel: 'İşgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız'

15:57 30.06.2026
© Mehmet Ali ÖzcanÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Mehmet Ali Özcan
Abone ol
TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özgür Özel, 'partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.
CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı.

Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmekti

Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Partimize yönelik işgalin ardından Ankara'da oturmadık. En son 15. ilimizde milletimizle buluştuk. Köy köy, belde belde, şehir şehir milletimizle kucaklaşıyoruz. Teslim olmayan, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Bazen bir kamyonet kasasının arkasında ya da bir bankın üzerindeyiz ama milletin gönlündeyiz.
Maruz kaldığımız saldırı yürüyüşümüzü durdurmaya yöneliktir. CHP'yi bulunduğu durumun içinden çıkarmak kendisine aydınım, Atatürkçüyüm diyen herkesin boynunun borcudur. Hesap CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye bölmekti. Bekledikleri yarı yarıya bölünme yerine, yüzde 99'a, yüzde 1'i gördüler. O yüzde 1 de ancak karpuzun sapıdır. Bu işi CHP'liler yaptı, onların iç meselesi, biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyorlar ama bu işin tam göbeğindesiniz. Herkes neyin ne olduğunu görmekte, ben söylüyorum diye değil millet kendisi hissediyor.

Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır

Herkes şu soruyu soruyor kimler kimlerle beraber kimler kimlerle saf tutuyor. Kim tarihin doğru tarafından duruyor millet bunu not ediyor. Biz milletin safındayız, çarşıda, pazarda, sokakta milletle birlikteyiz. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Biz gayretteyiz, gayret de karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır. Milletle birlikte kazanacağız. Şehir şehir kazanacağız. Yolumuz iktidar yoludur, pusulamız millettir, rotamız iktidardır. Milletin tek ümidi, sizlersiniz, bizleriz, bizim de tek ümidimiz bu yürüyüşü tamamlamak, bu milletin partisini iktidara taşımaktır."
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
POLİTİKA
Özgür Özel'den 'yeni' vurgusu: 'Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz'
Dün, 20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала