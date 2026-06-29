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Özgür Özel'den 'yeni' vurgusu: 'Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz'
Özgür Özel'den 'yeni' vurgusu: 'Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz'
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen mitingdeki konuşmasında 'yeni parti' vurgusu yaparak, farklı kesimleri kapsayan bir yaklaşım geliştirdiklerini... 29.06.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen mitingde traktör römorkunun üzerinden halka hitap etti. Özel, konuşmasında 'yeni parti' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
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özgür özel, i̇zmir, chp, türkiye, yeni parti, yeni parti, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim
özgür özel, i̇zmir, chp, türkiye, yeni parti, yeni parti, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, genel seçim

Özgür Özel'den 'yeni' vurgusu: 'Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz'

20:40 29.06.2026
© AA / Tezcan EkizlerCHP Grup Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Tezcan Ekizler
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen mitingdeki konuşmasında 'yeni parti' vurgusu yaparak, farklı kesimleri kapsayan bir yaklaşım geliştirdiklerini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen mitingde traktör römorkunun üzerinden halka hitap etti.
Özel, konuşmasında 'yeni parti' vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Son günlerde işte 'Yeni parti olacak mı?' Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onların ailesinin yeni partisi ya da eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hep zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği günleri geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, hep birlikte çalışan, üreten, büyüyen ama hakça bölüşen, hakça bir vergi düzeniyle sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz.
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