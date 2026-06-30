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Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti, arama çalışmaları sürüyor

Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti, arama çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın Lahor kentinde bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T18:35+0300

2026-06-30T18:35+0300

2026-06-30T18:38+0300

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Pakistan'ın Lahor kentindeki bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu en az 14 öğrenci hayatını kaybederken, 5 öğrenci de yaralandı.Pakistan'ın Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu esnada içeride 35 ila 40 öğrenci olduğunu belirtti.Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını aktaran Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu bildirdi.Nazir, hayatını kaybeden öğrencilerin 7 ila 12 yaşlarında olduğu bilgisini paylaştı.Öte yandan arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrenci olduğunu kaydetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.

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