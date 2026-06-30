https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/bulgaristan-savunma-bakanligi-abdye-ait-ucaklar-bulgaristandan-ayrildi-1106893705.html
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: ABD'ye ait uçaklar Bulgaristan'dan ayrıldı
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: ABD'ye ait uçaklar Bulgaristan'dan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ABD'ye ait tüm askeri uçak ve teknik personelin Bulgaristan'dan ayrıldığını bildirdi. Alınan kararla uçaklar ve... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T18:28+0300
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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını bildirdi.Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların ülkeden ayrıldığını belirterek, "ABD uçaklarının Bulgaristan'daki görevi sona erdi" dedi.Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/abd-yuksek-mahkemesinden-trumpa-darbe-dogum-hakki-vatandasligi-karari-iptal-edildi-1106892647.html
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abd, bulgaristan, sofya, bulgaristan savunma bakanlığı, uçak
abd, bulgaristan, sofya, bulgaristan savunma bakanlığı, uçak
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: ABD'ye ait uçaklar Bulgaristan'dan ayrıldı
18:28 30.06.2026 (güncellendi: 18:29 30.06.2026)
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ABD'ye ait tüm askeri uçak ve teknik personelin Bulgaristan'dan ayrıldığını bildirdi. Alınan kararla uçaklar ve personelin kalış süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Sofya'da konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçakların ülkeden ayrıldığını bildirdi.
Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait tüm askeri uçakların ülkeden ayrıldığını belirterek, "ABD uçaklarının Bulgaristan'daki görevi sona erdi" dedi.
Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.