https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/chpde-26-il-baskani-daha-gorevden-alindi-1106891867.html

CHP MYK'sı sonrası kararlar açıklandı: 26 il başkanı daha görevden alındı

CHP MYK'sı sonrası kararlar açıklandı: 26 il başkanı daha görevden alındı

Sputnik Türkiye

CHP'de 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:24+0300

2026-06-30T17:24+0300

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türki̇ye

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrasında yaptığı basın toplantısında 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Hangi il başkanlıkları görevden alındı?

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