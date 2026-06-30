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CHP MYK'sı sonrası kararlar açıklandı: 26 il başkanı daha görevden alındı
CHP MYK'sı sonrası kararlar açıklandı: 26 il başkanı daha görevden alındı
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CHP'de 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi 30.06.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrasında yaptığı basın toplantısında 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını duyurdu. Hangi il başkanlıkları görevden alındı?
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CHP MYK'sı sonrası kararlar açıklandı: 26 il başkanı daha görevden alındı

17:24 30.06.2026 (güncellendi: 17:35 30.06.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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CHP'de 26 il başkanı görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrasında yaptığı basın toplantısında 26 il başkanının görevden alındığını, 7 il başkanı hakkında ise kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Hangi il başkanlıkları görevden alındı?

1.
Ağrı (İl ve Merkez İlçe beraber - İl Disiplin Kurulu, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu dâhil)
2.
Aksaray
3.
Amasya
4.
Batman
5.
Bilecik
6.
Bolu
7.
Çanakkale
8.
Denizli
9.
Diyarbakır
10.
Düzce (Akçakoca ilçesiyle beraber)
11.
Eskişehir
12.
Hakkari
13.
Iğdır
14.
Kars
15.
Kırıkkale
16.
Manisa
17.
Mardin
18.
Muğla
19.
Muş
20.
Niğde (Merkez ilçesiyle beraber)
21.
Nevşehir
22.
Osmaniye (Merkez ilçesiyle beraber)
23.
Samsun
24.
Sivas
25.
Tunceli
26.
Sinop (Sadece il başkanının görevden alınması)
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