https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/nukleer-enerji-yatirimlarinda-yeni-donem-turkiye-kuresel-tedarik-ve-teknoloji-ussu-olmayi-1106874555.html

Nükleer enerji yatırımlarında yeni dönem: Türkiye küresel tedarik ve teknoloji üssü olmayı hedefliyor

Nükleer enerji yatırımlarında yeni dönem: Türkiye küresel tedarik ve teknoloji üssü olmayı hedefliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye’deki nükleer enerji projelerinin geleceği, Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı, İstanbul’da düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi’nde... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T10:54+0300

2026-06-30T10:54+0300

2026-06-30T10:54+0300

görüş

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i̇stanbul

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Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı, İstanbul’da düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi’nde konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu NGS ile başlayan sürecin yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı olmadığını belirterek, Türkiye’nin nükleer teknolojilerde üretim, mühendislik ve ihracat merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki yol haritası, 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında İstanbul’da düzenlenen oturumlarda değerlendirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen zirvede; Akkuyu NGS, Sinop Nükleer Güç Santrali, küçük modüler reaktörler (SMR) ve yeni yatırım planları ele alınıyor. “Yeni Nükleer Çağ: Sanayiyi, İnovasyonu ve Net Sıfır Hedeflerini Güçlendirmek” temasıyla düzenlenen, Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı organizasyonda, yerli ve yabancı sektör temsilcileri Türkiye’nin nükleer enerji ekosisteminin geleceğini değerlendiriyor. 'Nükleer enerji artık sadece elektrik üretimi değil' Zirvede konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, dünyada artan enerji ihtiyacının yalnızca geleneksel tüketimden kaynaklanmadığını belirtti. Çiftçi, yapay zeka, büyük dil modelleri, veri merkezleri, ileri teknoloji üretimi, uzay çalışmaları ve sağlık teknolojilerinin kesintisiz enerji ihtiyacını hızla artırdığına dikkat çekerek, bu talebin karşılanmasında nükleer enerjinin en güvenilir kaynaklardan biri olduğunu söyledi. Enerji arz güvenliğinin küresel ölçekte stratejik önem kazandığını vurgulayan Çiftçi, ülkeler arasındaki teknolojik rekabette nükleer teknolojilerin belirleyici hale geldiğini ifade etti: 'Türkiye bu dönüşümün izleyicisi değil, aktörü olacak‘ Türkiye’nin hedefinin yalnızca nükleer santral sahibi olmak olmadığını dile getiren Çiftçi, ülkenin mühendislik, yüksek teknoloji üretimi, tedarik zinciri ve ihracat alanlarında bölgesel merkez olmayı amaçladığını söyledi. Bu vizyonun sadece enerji politikasıyla sınırlı olmadığını belirten Çiftçi, güçlü sanayi altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla desteklenen uzun vadeli bir kalkınma stratejisinin hayata geçirildiğini ifade etti: 'Akkuyu NGS, Türkiye’nin nükleer sanayi ekosistemini şekillendiriyor' Çiftçi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Türkiye’nin nükleer yolculuğundaki ilk ve en önemli adım olduğunu belirterek, santralin yalnızca elektrik üretmeyecek bir tesis olmadığını söyledi. Akkuyu sayesinde Türkiye’de nükleer kalite kültürü, uluslararası sertifikasyon süreçleri ve yüksek teknoloji üretim kabiliyetlerinin gelişmeye başladığını kaydeden Çiftçi, bugün 2 binden fazla Türk firmasının yüklenici veya tedarikçi olarak projede yer aldığını vurguladı. Bu sürecin Türk sanayisinin uluslararası kalite standartlarına uyum sağlaması açısından önemli bir referans oluşturduğunu ifade etti: ‘SMR teknolojileri Türkiye için yeni fırsat alanı doğuruyor' Konuşmasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) teknolojisine de değinen Çiftçi, bu sistemlerin yalnızca yeni nesil reaktörler olmadığını, aynı zamanda seri üretim, modüler imalat, dijital mühendislik ve sanayi entegrasyonu açısından stratejik fırsatlar sunduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kurulu güç hedefi ortaya koyduğunu hatırlatan Çiftçi, bu kapasitenin 5 gigavatlık bölümünün SMR teknolojilerinden oluşmasının planlandığını belirtti. 'Yeni santraller Türk sanayisine yeni pazarlar açacak' Trakya başta olmak üzere planlanan yeni nükleer santral projelerinin, Türkiye’deki sanayi ekosistemini daha da büyüteceğini ifade eden Çiftçi, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da gündeme gelen yeni nükleer yatırımlarda Türk firmalarının daha fazla rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Finansman modellerinin yalnızca santral yatırımlarını değil, tedarikçi geliştirme, sertifikasyon, yerli üretim ve ihracata hazırlık süreçlerini de kapsaması gerektiğini belirten Çiftçi, kamu politikaları ile özel sektörün uyum içinde hareket etmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı: Uluslararası iş birlikleri zirvenin gündeminde İki gün sürecek zirvede Kanada, Güney Kore, İtalya, Bulgaristan ve Çin başta olmak üzere birçok ülkenin önde gelen nükleer kuruluşları yer alıyor. Etkinlik kapsamında Akkuyu NGS, Sinop Nükleer Güç Santrali, SMR yatırımları, yeni iş birliği anlaşmaları ve Türkiye’nin net sıfır emisyon hedeflerine katkı sağlayacak nükleer enerji projeleri sektör temsilcileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendiriliyor

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