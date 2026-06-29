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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/akkuyu-ngsde-kilit-asamalardan-biri-daha-tamamlandi-1106853840.html
Akkuyu NGS'de kilit aşamalardan biri daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kilit aşamalardan biri daha tamamlandı
Sputnik Türkiye
Akkuyu NGS'de 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T15:32+0300
2026-06-29T15:32+0300
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinde kilit aşamalardan biri daha tamamlandı. Reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi.7 saat süren işlemde 40 uzman görev aldıAkkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası inşasındaki kilit aşamalardan biri daha tamamlandı. Buna göre, Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirilirken, bu işlemle güç ünitesinin sızdırmaz iç hacminin oluşması sağlandı.Yaklaşık 7 saat süren işlem, ağır yük taşıma kapasitesine sahip paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyonda, yükün sapanlanması, sabitlenmesi ve dengelenmesinin yanı sıra metal konstrüksiyonun yönlendirilmesi ve nihai konumuna sabitlenmesi aşamalarında yaklaşık 40 uzman görev aldı.Özel yapı çeliğinden üretildiYarım küre şeklindeki iç koruma kabuğu kubbesi, özel yapı çeliğinden üretilen 15 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbenin güç ünitesi binasının yanında yürütülen kirişin montajı yaklaşık 4 ay sürerken, kaldırma işlemi için kubbenin geometrisi ve ağırlığı dikkate alınarak tasarlanan özel bir travers kullanıldı. Kubbenin yerine yerleştirilmesinin ardından inşaat ekipleri, kubbe ile iç koruma kabuğunun silindirik bölümünü kaynakla birleştirecek. Böylece reaktör binasının sızdırmaz hacmi oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca kabuğun donatı ve beton dökme işlemlerine devam edilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butсkikh, şunları kaydetti:"İç koruma kabuğu kubbesinin yerine yerleştirilmesi, reaktör binasının inşasında teknik açıdan en karmaşık ve en kritik operasyonlardan biridir. İnşaat ve montaj ekipleri bu operasyona birkaç ay boyunca hazırlanıyor. Bu aşamaya gelene kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İç koruma kabuğu bölümleri üretildi, kara ve deniz yoluyla sahaya ulaştırıldı, kubbe kirişinin montajı gerçekleştirildi, parçaları kaynakla birleştirildi ve kaldırma işlemine hazır hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanması, mühendisler, montaj uzmanları, kaynakçılar, kalıpçılar ve vinç operatörleri başta olmak üzere, diğer birçok uzmanın ortak emeğinin sonucudur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/akkuyu-ngsde-tarih-belli-oldu-ilk-reaktor-sonbaharda-devreye-aliniyor-1106838760.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom

Akkuyu NGS'de kilit aşamalardan biri daha tamamlandı

15:32 29.06.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Akkuyu NGS'de 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinde kilit aşamalardan biri daha tamamlandı. Reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi.

7 saat süren işlemde 40 uzman görev aldı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası inşasındaki kilit aşamalardan biri daha tamamlandı. Buna göre, Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirilirken, bu işlemle güç ünitesinin sızdırmaz iç hacminin oluşması sağlandı.
Yaklaşık 7 saat süren işlem, ağır yük taşıma kapasitesine sahip paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyonda, yükün sapanlanması, sabitlenmesi ve dengelenmesinin yanı sıra metal konstrüksiyonun yönlendirilmesi ve nihai konumuna sabitlenmesi aşamalarında yaklaşık 40 uzman görev aldı.

Özel yapı çeliğinden üretildi

Yarım küre şeklindeki iç koruma kabuğu kubbesi, özel yapı çeliğinden üretilen 15 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbenin güç ünitesi binasının yanında yürütülen kirişin montajı yaklaşık 4 ay sürerken, kaldırma işlemi için kubbenin geometrisi ve ağırlığı dikkate alınarak tasarlanan özel bir travers kullanıldı. Kubbenin yerine yerleştirilmesinin ardından inşaat ekipleri, kubbe ile iç koruma kabuğunun silindirik bölümünü kaynakla birleştirecek. Böylece reaktör binasının sızdırmaz hacmi oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca kabuğun donatı ve beton dökme işlemlerine devam edilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butсkikh, şunları kaydetti:
"İç koruma kabuğu kubbesinin yerine yerleştirilmesi, reaktör binasının inşasında teknik açıdan en karmaşık ve en kritik operasyonlardan biridir. İnşaat ve montaj ekipleri bu operasyona birkaç ay boyunca hazırlanıyor. Bu aşamaya gelene kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İç koruma kabuğu bölümleri üretildi, kara ve deniz yoluyla sahaya ulaştırıldı, kubbe kirişinin montajı gerçekleştirildi, parçaları kaynakla birleştirildi ve kaldırma işlemine hazır hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanması, mühendisler, montaj uzmanları, kaynakçılar, kalıpçılar ve vinç operatörleri başta olmak üzere, diğer birçok uzmanın ortak emeğinin sonucudur."
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2026
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Akkuyu NGS'de tarih belli oldu: İlk reaktör sonbaharda devreye alınıyor
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