“Rusya’nın NATO’ya yaşattığı soğuk duş etkisi sürüyor, Türkiye ateşin merkezinde”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
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Gökhun Göçmen’e göre 2022’ye kadar zafer sarhoşluğuyla gelen NATO, Rusya’nın yaşattığı soğuk duş etkisinde. Göçmen, NATO’nun merkezinde yer almak isteyen Türkiye’nin ‘ateşin merkezine yaklaştığı’ görüşünde.
2008 yılından bu yana sert bir ayılma ve 2022'deki Ukrayna kriziyle birlikte "soğuk duş" etkisi yaşayan NATO, küresel güç dengelerinin altüst olduğu ve ABD’nin taahhütlerini yerine getirmekte zorlandığı yeni bir jeopolitik evreye, adım atıyor. Batılı stratejistlerin tarihsel süreçte Rusya coğrafyasını çevreleme ve kontrol altına alma takıntısıyla kurguladıkları bu ittifakın, Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen yıkılmaması, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşüyle birlikte esas sistematik rakip olarak Çin’i hedef gösterip Avrupa'yı kendi kaderiyle baş başa bırakması sonucu büyük bir tıkanma yaşadığı görülüyor.
Avrupalı liderlerin Rusya ile enerji tabanlı bir Avrasya ortaklığı kurarak stratejik özerklik elde etmek yerine Biden yönetiminin vagonuna binmeyi tercih etmesi, Ukrayna krizini tamamen bir Avrupa istikrarsızlığına dönüştürürken Washington ve Londra ekseninin bu krizi kıta içine hapsetmek amacıyla İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya ve İtalya'dan oluşan "E5" gibi çoklu mini ittifaklarla yeni bir askeri mimari dayatmaya çalıştığı, bu tehlikeli yeniden yapılanma sürecinde ise Romanya ve Türkiye gibi ülkeleri ateş hattının tam merkezine çekerek Karadeniz’de Rusya ile doğrudan karşı karşıya getirmeyi hedefleyen riskli senaryoları devreye soktuğu net bir şekilde anlaşılıyor.
NATO 3.0’ı ve Avrupa’nın telaşını Gazeteci Gökhun Göçmen ile konuştuk.
“NATO büyüdükçe dünyanın güvenliği küçülüyor”
NATO’nun büyümesiyle dünyadaki güvenliğin daha da azaldığını kaydeden Göçmen, bir siyasi sistemi özetleyen bu örgütün Amerikan yayılmacılığına hizmet ettiği görüşünde:
“‘NATO 3.0’ı sanırım yazılım dünyasından aldılar. Yazılımcılar programlarına güncelleme geldikçe rakamı yükseltirler. NATO’nun üç evresinden bahsedelim. NATO büyüyor ve dünyanın güvenliği küçülüyor. Rusya’nın bulunduğu coğrafyaya ve Orta Asya’ya Batılıların takıntıları var. Buraya baktıklarında hem fırsat hem de tehdit görüyorlar. Batı jeopolitiği denilen şey Rusya’nın hakim olduğu coğrafyaya hükmetme fikrinden gelişiyor. Coğrafi açıdan haksız sayılmazlar. Urallardan itibaren Avrupa’ya uzanan geniş bir boşluk var. Batılı stratejistler meseleyi ayakları üzerine oturtmadı. Tarih bize Rusların ve bölge halklarının aşağı inme gayreti göstermediklerini gösteriyor. Modern zamanlarda tehdit Rusya’nın içlerine doğru gitti. Bu geniş coğrafyaya el koymak, tahıl ambarlarının üzerine oturmak istiyorlardı. Amerikalılar ve Batılılar 1900’lü yılların başında buraları ele geçirmek istediler. 1940’larda ise Amerikalı bir stratejist ‘Bu bölge ele geçirilmeli ancak buranın hakimi olmak için bu bölgenin çevresinde konumlanmalıyız’ dedi ve ‘çevreleme’ kavramı ortaya çıktı. 1949’da NATO, bu amacı hayata geçirmek için kuruldu. Sosyalizmin ve komünizmin itibar kazanması engellenecek ve olası savaş durumunda ABD’den çıkan gemiler Atlantik’ten Almanya’nın arkasında bir hat oluşturacaktı... Çevrelemeye Akdeniz ve Karadeniz de dahil. Akdeniz ve Karadeniz’de ise Varşova Paktı üzerinde bir baskı oluşturmak ve olası bir savaş durumunda da taktik nükleer silah kullanma amacını güttüler. Birçok tuşa aynı anda bastılar. 1989’da Berlin Duvarı yıkıldı, 1991’de ise Sovyetler Birliği dağıldı. Bu ittifak, Batı’nın Sovyetler Birliği’ne karşı kullandığı bir araçtı. Sovyetler dağılınca bu aracın ortadan kalkması lazımdı ancak NATO böyle kurgulanmadı. NATO’nun kendisi bir amaçtı. Bir siyasi sistemi özetliyordu. NATO, 1991’den 2022’ye kadar zafer sarhoşluğu dönemine girdi. ‘Tarihin sonu geldi, bayrağımız dünyanın her yerinde dalgalanmalı’ dediler. Liberaller bunu ‘küreselleşme’ olarak sundu ancak bu kelimeleri kazıdığımızda Amerikan yayılmacılığı ortaya çıktı. 1995’te NATO’nun Balkanlara müdahalesiyle Slavların Adriyatik’ten koparıldığını gördük.”
“NATO, 2022’den bu yana soğuk duş etkisinde”
1999’dan sonra genişleyen NATO’nun Rusya’nın tepkisiyle 2022’den bu yana ‘soğuk duş’ etkisinde olduğunu belirten Göçmen; Avrupa’nın, ABD’nin taahhütlerini yerine getiremeyeceğini anlaması üzerine yeni bir yapılanmaya gittiğini söyledi. Göçmen’e göre bu yeni yapılanmada Türkiye’ye de yer verilmek isteniyor:
“Amerikalılar ve NATO, ‘Biz artık uçaklarımızla kısa sürede sonuç alıyoruz. Rusya’ya bir sefer daha düzenleyelim’ dediler. 1999’dan sonra NATO genişlemeye başladı. Balkanlar ve Rusya’ya karşı değil sadece Orta Doğu’ya karşı da planlar yapıldı. Baltık ülkeleri ve Karadeniz’deki Romanya ve Bulgaristan’ı da üye yaptıktan sonra zafer sarhoşluğu 2008’e kadar sürdü. Son olarak Ukrayna ve Gürcistan’a NATO üyeliği konusunda söz verdiler. Rusya ilk yumruğunu salladı. Rusya 2022’de NATO’ya ‘Genişlemeyeceksiniz, üzerime gelmeyeceksiniz. Güvenlik mimarisini yeniden oluşturalım’ dedi. 1991 ve 2022 arası süreç zafer sarhoşluğu ile geçti. 2008’den sonrasını ise ayılma dönemi olarak söyleyebiliriz. 2022’den bu yana soğuk duş etkisiyle karşılaştılar. Bunun birden fazla nedeni var. Kolektif Batı, ‘Ukrayna Rusya’yı yenemez ancak sınırları koruyabilir’ diye düşündü. ‘Rusya’nın kaynaklarını yaptırımlarla keseriz’ diye düşünmüşlerdi ancak öyle olmadı. Rusya Donbass’ın büyük bölümünde etkinlik gösterdi. Namlunun ucunu Kiev’e gösterip geri çekildiler. Öte yandan Rus ekonomisi yaptırımlara karşı yıkılmadı. Yıkılmadığı gibi Rusya ekonomisi G7 ülkelerinin birçoğundan daha çok büyüdü. İşler sahada ve ekonomi cephesinde istendiği gibi gitmezken Trump’ın Beyaz Saray’a çıkmasıyla bir gerçek en üst düzeyde ifşa edilmiş oldu. Trump’tan önce de bu gerçek konuşuluyordu ancak Trump çok keskin tavırla ‘ABD’nin dünyanın her yerinde olacak gücü yoktur. Esas sistematik rakip olarak Çin’i görüyoruz. Önce Batı Yarımküre’yi tahkim edelim sonra da Çin ile rekabete odaklanalım’ dedi. Çin ile rekabette Hindistan’ı Almanya’dan önemli buluyoruz demiş oldular. Avrupalıların canını sıkan buydu. ABD, Almanya’ya da Avrupa’ya da verdikleri taahhütlerin tutmayacağını açıkladı. ABD’nin bunu yapacak gücü yok. ABD’nin taahhütlerine güvenmişlerdi ancak savunma sanayileri de yerlerde. Bu yüzden yeniden yapılanmaya gidildi. Orta Avrupa’da Romanya’nın merkezde olduğu, Türkiye’ye de Adana vesilesiyle çok uluslu kolordu üzerinden görev verileceğini anlıyoruz. NATO vesilesiyle Türkiye’yi Karadeniz’de Rusya ile karşı karşıya getirecek bir üs kurulması da gündemde. Türkiye uzunca bir süre bu işleri kotarmayı başardı.”
“Trump, ateşi Avrupalıların üzerine attı”
NATO’da rol almak isteyen Türkiye’nin ‘ateşin merkezine yaklaştığını’ belirten Göçmen; ABD’nin, Avrupa’yı krizlerle baş başa bıraktığı görüşünde. Göçmen’e göre NATO içinde NATO kurmaya çalışan Avrupa, başarısız olacak:
“Eskiden NATO’nun kenar kuşak ülkesiydik şu an merkeze gidiyoruz. Ateşin merkezine yaklaşmak ne kadar mantıksızsa NATO’nun merkezinde rol almak istemek de o kadar mantıksız. Teknik ve jeopolitik olarak baktığımızda Avrupa’nın, ABD ve İngilizler karşısında özerk olabilme imkanı var. Avrasya sadece Rusya, Orta Asya ve Çin’i değil Avrupa’yı da kapsıyor. Kara gücü olan Rusya ile denizlere açılan Avrupa’nın birleşmesi, İngiltere ve ABD karşısında ciddi bir manevra kazanmasını sağlar. Teknik olarak bu mümkün. Hegemonların gerilimi kıta içine hapsettiğini görüyoruz. Alman-Rus çatışması bunun en basit örneği. Avrasya’daki devletler, güvenlik mimarisi kurabilirse enerji iş birliği potansiyeli artacaktır. Rusya ve Almanya birlikte büyüdü ancak Avrupalılar bunu reddettiler. Kendi elleriyle Biden’ın vagonuna binip stratejik özerkliği çöpe attılar. Biden ellerini yıkayıp çıktı, Trump ateşi Avrupalıların üzerine attı. Ukrayna meselesini Avrupa krizi haline dönüştürdüler. Bu gidişatla çözüm bulacaklarını düşünmüyorum. Fransa’da Macron ile Almanya’da Merz ile çözüm bulunamaz. Almanya’da Rusya ile ilişkilere kaşlarını kaldırarak bakan ve ‘Oyuna mı getiriliyoruz?’ diyen partiler var. Aşırı sağcı da olsalar AfD bunlardan bir tanesi ve seçimi muhtemelen kazanacaklar. Ancak şu anki tabloyla bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. NATO içinde kendi minik NATO’larını kurmaya çalışıyorlar. Adına ‘E3’ dediler. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa...Zelenskiy’i sürekli yanlarına çağırıyorlar. E3’ün üzerine E5’i de eklediler. Polonya ve İtalya’yı da oraya koyuyorlar. ‘Londra’da hazırladığımız ajandayı Ankara’ya dayatalım’ diyorlar.”