“Rusya’nın NATO’ya yaşattığı soğuk duş etkisi sürüyor, Türkiye ateşin merkezinde”

“Amerikalılar ve NATO, ‘Biz artık uçaklarımızla kısa sürede sonuç alıyoruz. Rusya’ya bir sefer daha düzenleyelim’ dediler. 1999’dan sonra NATO genişlemeye başladı. Balkanlar ve Rusya’ya karşı değil sadece Orta Doğu’ya karşı da planlar yapıldı. Baltık ülkeleri ve Karadeniz’deki Romanya ve Bulgaristan’ı da üye yaptıktan sonra zafer sarhoşluğu 2008’e kadar sürdü. Son olarak Ukrayna ve Gürcistan’a NATO üyeliği konusunda söz verdiler. Rusya ilk yumruğunu salladı. Rusya 2022’de NATO’ya ‘Genişlemeyeceksiniz, üzerime gelmeyeceksiniz. Güvenlik mimarisini yeniden oluşturalım’ dedi. 1991 ve 2022 arası süreç zafer sarhoşluğu ile geçti. 2008’den sonrasını ise ayılma dönemi olarak söyleyebiliriz. 2022’den bu yana soğuk duş etkisiyle karşılaştılar. Bunun birden fazla nedeni var. Kolektif Batı, ‘Ukrayna Rusya’yı yenemez ancak sınırları koruyabilir’ diye düşündü. ‘Rusya’nın kaynaklarını yaptırımlarla keseriz’ diye düşünmüşlerdi ancak öyle olmadı. Rusya Donbass’ın büyük bölümünde etkinlik gösterdi. Namlunun ucunu Kiev’e gösterip geri çekildiler. Öte yandan Rus ekonomisi yaptırımlara karşı yıkılmadı. Yıkılmadığı gibi Rusya ekonomisi G7 ülkelerinin birçoğundan daha çok büyüdü. İşler sahada ve ekonomi cephesinde istendiği gibi gitmezken Trump’ın Beyaz Saray’a çıkmasıyla bir gerçek en üst düzeyde ifşa edilmiş oldu. Trump’tan önce de bu gerçek konuşuluyordu ancak Trump çok keskin tavırla ‘ABD’nin dünyanın her yerinde olacak gücü yoktur. Esas sistematik rakip olarak Çin’i görüyoruz. Önce Batı Yarımküre’yi tahkim edelim sonra da Çin ile rekabete odaklanalım’ dedi. Çin ile rekabette Hindistan’ı Almanya’dan önemli buluyoruz demiş oldular. Avrupalıların canını sıkan buydu. ABD, Almanya’ya da Avrupa’ya da verdikleri taahhütlerin tutmayacağını açıkladı. ABD’nin bunu yapacak gücü yok. ABD’nin taahhütlerine güvenmişlerdi ancak savunma sanayileri de yerlerde. Bu yüzden yeniden yapılanmaya gidildi. Orta Avrupa’da Romanya’nın merkezde olduğu, Türkiye’ye de Adana vesilesiyle çok uluslu kolordu üzerinden görev verileceğini anlıyoruz. NATO vesilesiyle Türkiye’yi Karadeniz’de Rusya ile karşı karşıya getirecek bir üs kurulması da gündemde. Türkiye uzunca bir süre bu işleri kotarmayı başardı.”