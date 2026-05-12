Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü
Pakistan’ın Afganistan sınırına yakın bölgesindeki bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T18:26+0300
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Sarai Naurang kasabasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Pazarda büyük panik yaşandı
Polis yetkilileri, saldırının Afganistan sınırına yakın Lakki Marwat bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Yerel polis şefi Azmat Ullah, hayatını kaybedenler arasında iki trafik polisi ile bir kadının da bulunduğunu söyledi.
Acil müdahale ekipleri yaklaşık 30 kişinin yaralandığını, durumu ağır olanların ise çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Patlama, birkaç gün önce yakınlardaki Bannu bölgesinde düzenlenen saldırıda 21 polisin öldürülmesinin ardından yaşandı.
Pakistan yönetimi, son saldırılardan Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan’ı sorumlu tutuyor.
Afganistan’daki Taliban yönetimi ise suçlamaları reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabında, "Bu iddialar asılsızdır ve reddedilmektedir" açıklamasında bulundu.
Son dönemde Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden yükselirken, sınır hattındaki çatışmaların tamamen sona ermediği belirtiliyor.