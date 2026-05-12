Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pakistanda-bombali-saldiri-kalabalik-pazar-hedef-alindi-en-az-9-olu-1105681223.html
Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü
Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü
Sputnik Türkiye
Pakistan’ın Afganistan sınırına yakın bölgesindeki bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T18:26+0300
2026-05-12T18:26+0300
dünya
pakistan
afganistan
taliban
pakistan talibanı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105680794_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8541ece9103d14ef470d153c79efbe4e.jpg
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Sarai Naurang kasabasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.Pazarda büyük panik yaşandıPolis yetkilileri, saldırının Afganistan sınırına yakın Lakki Marwat bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.Yerel polis şefi Azmat Ullah, hayatını kaybedenler arasında iki trafik polisi ile bir kadının da bulunduğunu söyledi. Acil müdahale ekipleri yaklaşık 30 kişinin yaralandığını, durumu ağır olanların ise çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Gerilim yeniden yükseldiPatlama, birkaç gün önce yakınlardaki Bannu bölgesinde düzenlenen saldırıda 21 polisin öldürülmesinin ardından yaşandı.Pakistan yönetimi, son saldırılardan Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan’ı sorumlu tutuyor.Afganistan’daki Taliban yönetimi ise suçlamaları reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabında, "Bu iddialar asılsızdır ve reddedilmektedir" açıklamasında bulundu.Son dönemde Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden yükselirken, sınır hattındaki çatışmaların tamamen sona ermediği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/gece-egitiminde-havada-carpistilar-avustralyali-parasutcu-askerlerden-biri-oldu-1105673553.html
pakistan
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105680794_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a4f9ce6822abc5b39fc4ef71dcbb51d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, afganistan, taliban, pakistan talibanı, bombalı saldırı
pakistan, afganistan, taliban, pakistan talibanı, bombalı saldırı

Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü

18:26 12.05.2026
© AP Photo / Farhat UllahPakistan'da pazar yerine bombalı saldırı
Pakistan'da pazar yerine bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Farhat Ullah
Abone ol
Pakistan’ın Afganistan sınırına yakın bölgesindeki bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Sarai Naurang kasabasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Pazarda büyük panik yaşandı

Polis yetkilileri, saldırının Afganistan sınırına yakın Lakki Marwat bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Yerel polis şefi Azmat Ullah, hayatını kaybedenler arasında iki trafik polisi ile bir kadının da bulunduğunu söyledi.
Acil müdahale ekipleri yaklaşık 30 kişinin yaralandığını, durumu ağır olanların ise çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gerilim yeniden yükseldi

Patlama, birkaç gün önce yakınlardaki Bannu bölgesinde düzenlenen saldırıda 21 polisin öldürülmesinin ardından yaşandı.
Pakistan yönetimi, son saldırılardan Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan’ı sorumlu tutuyor.
Afganistan’daki Taliban yönetimi ise suçlamaları reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabında, "Bu iddialar asılsızdır ve reddedilmektedir" açıklamasında bulundu.
Son dönemde Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden yükselirken, sınır hattındaki çatışmaların tamamen sona ermediği belirtiliyor.
Paraşüt atlayışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
DÜNYA
Gece eğitiminde havada çarpıştılar: Avustralya'da paraşütçü askerlerden biri öldü
15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала