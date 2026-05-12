https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/pakistanda-bombali-saldiri-kalabalik-pazar-hedef-alindi-en-az-9-olu-1105681223.html

Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü

Pakistan’da bombalı saldırı: Kalabalık pazar hedef alındı, en az 9 ölü

Sputnik Türkiye

Pakistan’ın Afganistan sınırına yakın bölgesindeki bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T18:26+0300

2026-05-12T18:26+0300

2026-05-12T18:26+0300

dünya

pakistan

afganistan

taliban

pakistan talibanı

bombalı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105680794_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8541ece9103d14ef470d153c79efbe4e.jpg

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Sarai Naurang kasabasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.Pazarda büyük panik yaşandıPolis yetkilileri, saldırının Afganistan sınırına yakın Lakki Marwat bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.Yerel polis şefi Azmat Ullah, hayatını kaybedenler arasında iki trafik polisi ile bir kadının da bulunduğunu söyledi. Acil müdahale ekipleri yaklaşık 30 kişinin yaralandığını, durumu ağır olanların ise çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Gerilim yeniden yükseldiPatlama, birkaç gün önce yakınlardaki Bannu bölgesinde düzenlenen saldırıda 21 polisin öldürülmesinin ardından yaşandı.Pakistan yönetimi, son saldırılardan Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehrik-i Taliban Pakistan’ı sorumlu tutuyor.Afganistan’daki Taliban yönetimi ise suçlamaları reddetti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabında, "Bu iddialar asılsızdır ve reddedilmektedir" açıklamasında bulundu.Son dönemde Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim yeniden yükselirken, sınır hattındaki çatışmaların tamamen sona ermediği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/gece-egitiminde-havada-carpistilar-avustralyali-parasutcu-askerlerden-biri-oldu-1105673553.html

pakistan

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, afganistan, taliban, pakistan talibanı, bombalı saldırı